Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим діячем у Європі в категорії "мрійники".

Про це свідчать дані на сайті Politico.

У рейтингу видання визначає людей, які найбільше впливатимуть на те, як розгортатимуться події в 2024 році.

Politico наголошує, що Зеленському "вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС – і ближче, ніж хтось вважав можливим, до військового альянсу НАТО".

Водночас наступний рік українському лідеру прогнозують складним, адже "світ збентежений війною на Близькому Сході; українці виснажені дворічними битвами та боротьбою за повернення території в жорстокій російській м’ясорубці".

"Оскільки Захід ухиляється, а Україна продовжує стикатися з загрозою існуванню з боку свого значно більшого сусіда, Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу до читання їм лекцій – і це не так успішно, як були його більш піднесені промови", - йдеться в описі Politico.

Більше по темі “Перемога, що надихає”: у ЄС схвалили початок перемовин про членство України 14 грудня Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

Видання торкнулося й перспективи виборів в Україні у 2024 році. Наголошується, що для того, аби їх провести, Зеленському доведеться змінити Конституцію України. Ця перспектива, за словами Politico, викликає "серйозні питання щодо демократичної легітимності".

Рейтинг "діячів" очолила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка здобула перше місце за свою непередбачуваність як для правого політика. Вразила її політика щодо Росії та підтримка України.

У рейтингу "руйнівник" перше місце посіла голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна за роль у роботі військової машини РФ.

Найвпливовішою людиною Європи в 2023 році за версією Politico став польський політик Дональд Туск. Його опозиційна партія перемогла партію влади на виборах у Польщі, що показує силу "навіть у хибній системі популістів". Торік цей титул здобув Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до списку категорії "діячі" (Doers) рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico. Він посів четверте місце.