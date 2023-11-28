Прагнучи зміцнити боєздатність країни в цей складний для неї період, коли війна з Росією триває вже майже 2 роки, український уряд готується впровадити нові практики призову, повідомляє The Guardian.

Запропоновані зміни, про які планується оголосити цього тижня, передбачають запровадження більш цілеспрямованого підходу до призову через співпрацю з комерційними рекрутинговими компаніями.

«Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники чи слюсарі тощо», – сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до іншої діяльності… Тепер у нас новий міністр з новим підходом», – додав він.

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Президент Володимир Зеленський, який нещодавно призначив Рустема Умєрова новим міністром оборони, заявив у п’ятницю, що очікує, що наступного тижня міністерство представить комплексний пакет нової мобілізаційної політики.

«План буде напрацьований, і всі відповіді будуть – наступного тижня я побачу цей план», – сказав Зеленський на прес-конференції, не повідомляючи подробиць.

Для впровадження змін українська армія співпрацюватиме з двома найбільшими рекрутинговими компаніями України. Джерело в Міноборони підтвердило, що контракти з цими компаніями вже підписані, але не повідомило подробиць.

Однак раніше, 13 листопада, Міноборони посилалося на «Лобі Х» – рекрутингову платформу однієї з компаній, які беруть участь в ініціативі.

Компанія має зручний веб-сайт із повним переліком посад та спеціальностей, а також військових бригад, які потребують відповідних спеціалістів. Користувачі можуть легко отримати доступ до цієї інформації на головній сторінці сайту, що дозволить усім охочим обрати бажану вакансію та підписати контракт на службу в лавах ЗСУ, не відходячи від комп’ютера.

«Лобі Х» спрямований на співпрацю не лише з тими, хто бажає нести безпосередньо військову службу. Він також пропонує посади для людей з певними навичками та освітою, наприклад, вакансії водіїв, кухарів і навіть ветеринарів.

Однак, уважно дослідивши сайт, кореспондент Kyiv Post зауважив, що на ньому представлені далеко не всі бригади Збройних сил України. Це дозволяє зробити висновок, що або не кожна бригада поки що знає про цю можливість, або до деяких підрозділів ЗСУ не можна подати заявку через Lobby X.

Ці зміни відбуваються саме зараз, коли українська армія стикнулася з проблемою виснаження наявних сил і необхідністю залучення нових вояків.

На початку війни багато українців з патріотичних мотивів пішли добровольцями на фронт і відбили перший масований наступ Москви. Однак зараз, коли війна триває вже майже 2 роки, всі охочі долучитись до сил оборони вже зробили це, і ті, хто весь цей час перебував на передовій, були поранені (дехто не один раз) або, принаймні, виснажені в жорстоких боях із ворогом.

Аби поповнити армійські лави свіжими силами, українські військові активізували призов, іноді навіть вдаючись до застосування сили. Низка гучних скандалів з «воєнкомами»-хабарниками, які за кілька тисяч доларів допомагали призовникам ухилятись від призову, врешті-решт призвели до звільнення більшості керівників місцевих ТЦК. Також невдоволення викликало те, що нерідко після призову новобранці проходили надто короткий курс підготовки перед відправленням на фронт.

Українські чоловіки, не обтяжені зайвим патріотизмом, намагались уникнути призову в різний спосіб: хтось просто переховувався, хтось платив від 5 до 15 тисяч доларів за підроблений медичний висновок про непридатність до військової служби.

Попри очевидні труднощі з вербуванням новобранців в Україні, у розмові з The Guardian Данілов закликав не перебільшувати цю проблему та не повторювати заяложені наративи кремлівських пропагандистів.