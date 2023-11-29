Огляд: На північному сході України прогриміли вибухи, загинула 7-річна дитина та ще двоє людей

Путін просторікує про "справедливість" і "загарбництво Заходу", прагнучи залишитися при владі ще на шість років

Великобританія назвала просування росіян в Авдіївці "ймовірно, їхнім найбільшим" досягненням з весни, але Україна тримає відкритим широкий логістичний коридор

Сили ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра

Російські удари знищили бізнес у Запоріжжі

Зеленський натякає на таємні плани, внаслідок яких "Росія відчує всю міць України" Російська артилерія на Сумщині вбила трьох людей, у тому числі дівчинку, ще троє отримали поранення Троє мирних жителів загинули в північно-західній частині Сумської області після того, як у вівторок російські міномети та артилерія обстріляли кілька населених пунктів. Згідно з повідомленням обласної адміністрації у Facebook, по всій області було зафіксовано близько 106 вибухів, а також 22 обстріли прикордонних районів і населених пунктів. У повідомленні в соціальних мережах зазначено, що під обстріл потрапили населені пункти Краснопілля, Юнаківка, Білопілля, Хотінь, Велика Писарівка, Середина-Буда та Свеса. "Громада Середини-Буди: обстріл вівся з мінометів (11 вибухів), артилерії (3 вибухи) та РСЗВ (7 вибухів). В результаті обстрілу загинули три людини, в тому числі 7-річна дівчинка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Три людини отримали поранення", — повідомили в обласній владі. Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

🇷🇺PUTIN:



"Our fight for sovereignty and justice is, without exaggeration, one of national liberation, because we are upholding the security and well-being of our people, and our supreme historical right to be Russia – a strong independent power, a civilisation state. It is our… pic.twitter.com/iMsKjVXk8W — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) November 28, 2023

Путін вперто називає своє вторгнення в Україну “боротьбою за суверенітет і справедливість” У своїй промові, яку Associated Press назвала "безглуздою тирадою" напередодні президентських виборів у березні, російський диктатор Владімір Путін розкритикував союзників України, заявивши, що допомога Заходу — це спроба "розчленувати і розграбувати" Росію. Без іронії він назвав неспровоковане захоплення Росією території України "боротьбою РФ за суверенітет і справедливість". AP зазначає, що Путін — найдовше правлячий лідер Кремля з часів радянського диктатора Йосипа Сталіна, оскільки він прагне ще одного шестирічного терміну. Сталін керував Радянським Союзом близько 30 років. Путін був прем'єр-міністром Росії близько п'яти років і президентом майже 20 років. "Кажуть, що Росія – "тюрма народів", що росіяни – "нація рабів". Ми чули це багато разів протягом століть, — сказав Путін у своєму зверненні. – Тепер ми також чуємо, що Росію, мабуть, потрібно "деколонізувати". Але чого вони насправді хочуть? Вони хочуть розчленувати і розграбувати Росію. Якщо вони не можуть зробити це силою, вони сіють розбрат". Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку У вівторок Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило оновлену розвідувальну інформацію, повідомивши, що просування Росії на два кілометри в бік промислової зони Авдіївки "хоча і скромне, але, ймовірно, є одним з найбільших російських досягнень з весни 2023 року". У повідомленні додається: "Хоча Авдіївка стала помітною точкою або виступом на українській лінії фронту, Україна досі контролює коридор території шириною приблизно 7 км, яким вона продовжує постачання у місто". За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), у вівторок Росія досягла "незначних" успіхів в районі промислової зони Авдіївки. Інститут посилається на геолокаційні дані: Російські джерела пов'язують це просування з перекиданням туди військової техніки 239-го танкового полку (90 танкова дивізія 41-ї Загальновійськової армії, Центрального військового округу). Кілька російських блогерів стверджували, що московські війська просунулись на 1,5 кілометра на схід від коксохімічного заводу.

Зеленський каже, що Україна "готує серйозні далекобійні речі" "Сьогодні я провів окрему зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, і можу сказати, що вона була оптимістичною, — сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. – Ми готуємо, зокрема, серйозні далекобійні речі, щоб окупанти відчули міць України". Президент також запевнив українців, що системи протиповітряної оборони країни, хоча їх ніколи не достатньо, будуть "високоефективними" проти більшої кількості російських атак з наближенням зими. "Є чітка потреба розвивати та посилювати наші мобільні вогневі групи, а також отримати всі високоефективні системи протиповітряної оборони. Окремо розглянули роботу "Патріотів" і NASAMS — все високоефективно, і я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами", — сказав Зеленський.