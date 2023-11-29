Огляд:
- На північному сході України прогриміли вибухи, загинула 7-річна дитина та ще двоє людей
- Путін просторікує про "справедливість" і "загарбництво Заходу", прагнучи залишитися при владі ще на шість років
- Великобританія назвала просування росіян в Авдіївці "ймовірно, їхнім найбільшим" досягненням з весни, але Україна тримає відкритим широкий логістичний коридор
- Сили ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра
- Російські удари знищили бізнес у Запоріжжі
- Зеленський натякає на таємні плани, внаслідок яких "Росія відчує всю міць України"
Російська артилерія на Сумщині вбила трьох людей, у тому числі дівчинку, ще троє отримали поранення
Троє мирних жителів загинули в північно-західній частині Сумської області після того, як у вівторок російські міномети та артилерія обстріляли кілька населених пунктів.
Згідно з повідомленням обласної адміністрації у Facebook, по всій області було зафіксовано близько 106 вибухів, а також 22 обстріли прикордонних районів і населених пунктів.
У повідомленні в соціальних мережах зазначено, що під обстріл потрапили населені пункти Краснопілля, Юнаківка, Білопілля, Хотінь, Велика Писарівка, Середина-Буда та Свеса.
"Громада Середини-Буди: обстріл вівся з мінометів (11 вибухів), артилерії (3 вибухи) та РСЗВ (7 вибухів). В результаті обстрілу загинули три людини, в тому числі 7-річна дівчинка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Три людини отримали поранення", — повідомили в обласній владі.
Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо
🇷🇺PUTIN:— COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) November 28, 2023
"Our fight for sovereignty and justice is, without exaggeration, one of national liberation, because we are upholding the security and well-being of our people, and our supreme historical right to be Russia – a strong independent power, a civilisation state. It is our… pic.twitter.com/iMsKjVXk8W
Путін вперто називає своє вторгнення в Україну “боротьбою за суверенітет і справедливість”
У своїй промові, яку Associated Press назвала "безглуздою тирадою" напередодні президентських виборів у березні, російський диктатор Владімір Путін розкритикував союзників України, заявивши, що допомога Заходу — це спроба "розчленувати і розграбувати" Росію.
Без іронії він назвав неспровоковане захоплення Росією території України "боротьбою РФ за суверенітет і справедливість".
AP зазначає, що Путін — найдовше правлячий лідер Кремля з часів радянського диктатора Йосипа Сталіна, оскільки він прагне ще одного шестирічного терміну. Сталін керував Радянським Союзом близько 30 років. Путін був прем'єр-міністром Росії близько п'яти років і президентом майже 20 років.
"Кажуть, що Росія – "тюрма народів", що росіяни – "нація рабів". Ми чули це багато разів протягом століть, — сказав Путін у своєму зверненні. – Тепер ми також чуємо, що Росію, мабуть, потрібно "деколонізувати". Але чого вони насправді хочуть? Вони хочуть розчленувати і розграбувати Росію. Якщо вони не можуть зробити це силою, вони сіють розбрат".
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
У вівторок Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило оновлену розвідувальну інформацію, повідомивши, що просування Росії на два кілометри в бік промислової зони Авдіївки "хоча і скромне, але, ймовірно, є одним з найбільших російських досягнень з весни 2023 року".
У повідомленні додається: "Хоча Авдіївка стала помітною точкою або виступом на українській лінії фронту, Україна досі контролює коридор території шириною приблизно 7 км, яким вона продовжує постачання у місто".
За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), у вівторок Росія досягла "незначних" успіхів в районі промислової зони Авдіївки. Інститут посилається на геолокаційні дані:
Російські джерела пов'язують це просування з перекиданням туди військової техніки 239-го танкового полку (90 танкова дивізія 41-ї Загальновійськової армії, Центрального військового округу). Кілька російських блогерів стверджували, що московські війська просунулись на 1,5 кілометра на схід від коксохімічного заводу.
Зеленський каже, що Україна "готує серйозні далекобійні речі"
"Сьогодні я провів окрему зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, і можу сказати, що вона була оптимістичною, — сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. – Ми готуємо, зокрема, серйозні далекобійні речі, щоб окупанти відчули міць України".
Президент також запевнив українців, що системи протиповітряної оборони країни, хоча їх ніколи не достатньо, будуть "високоефективними" проти більшої кількості російських атак з наближенням зими.
"Є чітка потреба розвивати та посилювати наші мобільні вогневі групи, а також отримати всі високоефективні системи протиповітряної оборони. Окремо розглянули роботу "Патріотів" і NASAMS — все високоефективно, і я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами", — сказав Зеленський.
Оперативна ситуація біля річки Дніпро та в Запорізькій області
Вчора ISW повідомив, що у вівторок українські війська утримували свої позиції на лівому березі Дніпра, атакуючи поблизу Пойми (4 км від берега Дніпра) і в лісовому масиві біля Кринок (2 км від Дніпра).
Московські війська у вівторок продовжили спроби витіснити підрозділи ЗСУ з "міцно укріплених" позицій на лівому березі", — пишуть аналітики ISW, посилаючись на російські джерела.
"Відомий російський військовий блогер" написав, що бої в Кринках все ще тривають, і що Кремль "зосереджує значні сили вздовж лінії Пойма- Кринки". Згідно з цими джерелами, підрозділи, присутні в зазначених районах, включають елементи російської 810-ї гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту і 61-ї бригади морської піхоти Північного флоту.
Тим часом, російські джерела повідомили у вівторок, що в Запоріжжі в результаті повітряних атак Москви "ймовірно, з використанням балістичної ракети "Іскандер-М" малого радіусу дії", було знищене підприємство, — пише ISW.
Оперативна ситуація в Луганській та Харківській областях
За повідомленням ISW, у вівторок російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, що простягається з окупованої частини Луганської області в Харківську. Геолокаційні кадри, опубліковані в понеділок і вівторок, схоже, свідчать, що московські війська просунулись на північ від Синьківки (9 км на північний схід від Куп'янська) і на захід від Першотравневого (20 км на північний схід від Куп'янська).
Российские танки решили наступить на позиции #14омбр #всуhttps://t.co/es6KDAt8yN pic.twitter.com/Qh23fXUhnc— Necro Mancer (@666_mancer) November 27, 2023
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