Огляд:

  • На північному сході України прогриміли вибухи, загинула 7-річна дитина та ще двоє людей
  • Путін просторікує про "справедливість" і "загарбництво Заходу", прагнучи залишитися при владі ще на шість років
  • Великобританія назвала просування росіян в Авдіївці "ймовірно, їхнім найбільшим" досягненням з весни, але Україна тримає відкритим широкий логістичний коридор
  • Сили ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра
  • Російські удари знищили бізнес у Запоріжжі
  • Зеленський натякає на таємні плани, внаслідок яких "Росія відчує всю міць України"

Російська артилерія на Сумщині вбила трьох людей, у тому числі дівчинку, ще троє отримали поранення

Троє мирних жителів загинули в північно-західній частині Сумської області після того, як у вівторок російські міномети та артилерія обстріляли кілька населених пунктів.

Згідно з повідомленням обласної адміністрації у Facebook, по всій області було зафіксовано близько 106 вибухів, а також 22 обстріли прикордонних районів і населених пунктів.

У повідомленні в соціальних мережах зазначено, що під обстріл потрапили населені пункти Краснопілля, Юнаківка, Білопілля, Хотінь, Велика Писарівка, Середина-Буда та Свеса.

"Громада Середини-Буди: обстріл вівся з мінометів (11 вибухів), артилерії (3 вибухи) та РСЗВ (7 вибухів). В результаті обстрілу загинули три людини, в тому числі 7-річна дівчинка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Три людини отримали поранення", — повідомили в обласній владі.

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Путін вперто називає своє вторгнення в Україну “боротьбою за суверенітет і справедливість”

У своїй промові, яку Associated Press назвала "безглуздою тирадою" напередодні президентських виборів у березні, російський диктатор Владімір Путін розкритикував союзників України, заявивши, що допомога Заходу — це спроба "розчленувати і розграбувати" Росію.

Без іронії він назвав неспровоковане захоплення Росією території України "боротьбою РФ за суверенітет і справедливість".

AP зазначає, що Путін — найдовше правлячий лідер Кремля з часів радянського диктатора Йосипа Сталіна, оскільки він прагне ще одного шестирічного терміну. Сталін керував Радянським Союзом близько 30 років. Путін був прем'єр-міністром Росії близько п'яти років і президентом майже 20 років.

"Кажуть, що Росія – "тюрма народів", що росіяни – "нація рабів". Ми чули це багато разів протягом століть, — сказав Путін у своєму зверненні. – Тепер ми також чуємо, що Росію, мабуть, потрібно "деколонізувати". Але чого вони насправді хочуть? Вони хочуть розчленувати і розграбувати Росію. Якщо вони не можуть зробити це силою, вони сіють розбрат".

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку

У вівторок Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило оновлену розвідувальну інформацію, повідомивши, що просування Росії на два кілометри в бік промислової зони Авдіївки "хоча і скромне, але, ймовірно, є одним з найбільших російських досягнень з весни 2023 року".

У повідомленні додається: "Хоча Авдіївка стала помітною точкою або виступом на українській лінії фронту, Україна досі контролює коридор території шириною приблизно 7 км, яким вона продовжує постачання у місто".

За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), у вівторок Росія досягла "незначних" успіхів в районі промислової зони Авдіївки. Інститут посилається на геолокаційні дані:

Російські джерела пов'язують це просування з перекиданням туди військової техніки 239-го танкового полку (90 танкова дивізія 41-ї Загальновійськової армії, Центрального військового округу). Кілька російських блогерів стверджували, що московські війська просунулись на 1,5 кілометра на схід від коксохімічного заводу.

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Зеленський каже, що Україна "готує серйозні далекобійні речі"

"Сьогодні я провів окрему зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, і можу сказати, що вона була оптимістичною, — сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. – Ми готуємо, зокрема, серйозні далекобійні речі, щоб окупанти відчули міць України".

Президент також запевнив українців, що системи протиповітряної оборони країни, хоча їх ніколи не достатньо, будуть "високоефективними" проти більшої кількості російських атак з наближенням зими.

"Є чітка потреба розвивати та посилювати наші мобільні вогневі групи, а також отримати всі високоефективні системи протиповітряної оборони. Окремо розглянули роботу "Патріотів" і NASAMS — все високоефективно, і я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами", — сказав Зеленський.

Оперативна ситуація біля річки Дніпро та в Запорізькій області

Вчора ISW повідомив, що у вівторок українські війська утримували свої позиції на лівому березі Дніпра, атакуючи поблизу Пойми (4 км від берега Дніпра) і в лісовому масиві біля Кринок (2 км від Дніпра).

Московські війська у вівторок продовжили спроби витіснити підрозділи ЗСУ з "міцно укріплених" позицій на лівому березі", — пишуть аналітики ISW, посилаючись на російські джерела.

"Відомий російський військовий блогер" написав, що бої в Кринках все ще тривають, і що Кремль "зосереджує значні сили вздовж лінії Пойма- Кринки". Згідно з цими джерелами, підрозділи, присутні в зазначених районах, включають елементи російської 810-ї гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту і 61-ї бригади морської піхоти Північного флоту.

Тим часом, російські джерела повідомили у вівторок, що в Запоріжжі в результаті повітряних атак Москви "ймовірно, з використанням балістичної ракети "Іскандер-М" малого радіусу дії", було знищене підприємство, — пише ISW.

Оперативна ситуація в Луганській та Харківській областях

За повідомленням ISW, у вівторок російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, що простягається з окупованої частини Луганської області в Харківську. Геолокаційні кадри, опубліковані в понеділок і вівторок, схоже, свідчать, що московські війська просунулись на північ від Синьківки (9 км на північний схід від Куп'янська) і на захід від Першотравневого (20 км на північний схід від Куп'янська).

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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