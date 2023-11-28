Нещодавно було вперше підтверджено, що основний бойовий танк Leopard 1 A5 часів холодної війни був задіяний поблизу лінії фронту російсько-української війни, і, за словами екіпажу, цю бойову машину вже активно використовують українські танкісти, повідомили незалежні ЗМІ у вівторок. Агенція Франс-Пресс (AFP) опублікувала відео, на якому дещо застарілий на наш час танк німецького виробництва їде засніженим полем, а також інтерв’ю з двома членами його екіпажу в неназваному місці поблизу лінії бойових дій. За повідомленнями, розконсервована бойова машина, передана ЗСУ збройними силами Данії та відремонтована в Німеччині, прибула до України у вересні. Член екіпажу, названий Григорієм, сказав в інтерв’ю, що машина вже брала участь у бою та «завдала втрат» росіянам.

🇺🇦🇷🇺‼️🚨 Leopard 1 on the move WOW, straight from the museum.



pic.twitter.com/ys9y2CdNq4 — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 19, 2023

На зображеннях видно, що танк свіжо пофарбований і має, вочевидь, добре налаштовані систему підйому гармати, двигун обертання башти та дизельний двигун. Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику Leopard IA5, показаний на відео AFP, є стандартною моделлю танка зі стандартною 70-міліметровою лобовою бронею, яка під час російсько-української війни здатна захистити екіпаж від стрілецької та деякої легкої протитанкової зброї, але не захистить від гранатомета, вибухівки, скинутої з дрона, від керованих ракет та гарматних снарядів, яких сила-силенна на полі бою в Україні. Танки радянської епохи Т-64 та Т-72, які найчастіше використовуються російською та українською арміями в Україні, залежно від конкретної моделі, оснащені композитною бронею товщиною 600-1000 мм, достатньою, щоб захистити екіпаж від майже будь-якої зброї меншого калібру, ніж бронебійний снаряд протитанкової гармати, важкої протитанкової ракети або артилерійського снаряду середнього калібру. Танкіст на ім’я Віталій розповів журналістам AFP, що вони в ЗСУ щодо Leopard I виробили тактику, яка дозволяє максимально використати переваги цієї машини й обійти її недоліки. За цією тактикою танкісти намагаються уникати ближнього бою та вражати сили ворога з відстані 3-4 кілометри, використовуючи досконалу оптику та ефективну бортову систему управління вогнем. Матеріал AFP підтверджує правдивість відео, які з’явилися на початку тижня в соціальних мережах і, згідно з повідомленнями, були зняті на Харківщині. На них танки Leopard I, що їдуть сільською дорогою, а також українські механіки, які всередині покинутої будівлі працюють над двигуном танка. Leopard 1A5 на цьому відео, як і на зображеннях AFP, виглядав заводським зразком без модернізації броні.