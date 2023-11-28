Нещодавно було вперше підтверджено, що основний бойовий танк Leopard 1 A5 часів холодної війни був задіяний поблизу лінії фронту російсько-української війни, і, за словами екіпажу, цю бойову машину вже активно використовують українські танкісти, повідомили незалежні ЗМІ у вівторок.
Агенція Франс-Пресс (AFP) опублікувала відео, на якому дещо застарілий на наш час танк німецького виробництва їде засніженим полем, а також інтерв’ю з двома членами його екіпажу в неназваному місці поблизу лінії бойових дій.
За повідомленнями, розконсервована бойова машина, передана ЗСУ збройними силами Данії та відремонтована в Німеччині, прибула до України у вересні. Член екіпажу, названий Григорієм, сказав в інтерв’ю, що машина вже брала участь у бою та «завдала втрат» росіянам.
🇺🇦🇷🇺‼️🚨 Leopard 1 on the move WOW, straight from the museum.— Lord Bebo (@MyLordBebo) November 19, 2023
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На зображеннях видно, що танк свіжо пофарбований і має, вочевидь, добре налаштовані систему підйому гармати, двигун обертання башти та дизельний двигун.
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Leopard IA5, показаний на відео AFP, є стандартною моделлю танка зі стандартною 70-міліметровою лобовою бронею, яка під час російсько-української війни здатна захистити екіпаж від стрілецької та деякої легкої протитанкової зброї, але не захистить від гранатомета, вибухівки, скинутої з дрона, від керованих ракет та гарматних снарядів, яких сила-силенна на полі бою в Україні.
Танки радянської епохи Т-64 та Т-72, які найчастіше використовуються російською та українською арміями в Україні, залежно від конкретної моделі, оснащені композитною бронею товщиною 600-1000 мм, достатньою, щоб захистити екіпаж від майже будь-якої зброї меншого калібру, ніж бронебійний снаряд протитанкової гармати, важкої протитанкової ракети або артилерійського снаряду середнього калібру.
Танкіст на ім’я Віталій розповів журналістам AFP, що вони в ЗСУ щодо Leopard I виробили тактику, яка дозволяє максимально використати переваги цієї машини й обійти її недоліки. За цією тактикою танкісти намагаються уникати ближнього бою та вражати сили ворога з відстані 3-4 кілометри, використовуючи досконалу оптику та ефективну бортову систему управління вогнем.
Матеріал AFP підтверджує правдивість відео, які з’явилися на початку тижня в соціальних мережах і, згідно з повідомленнями, були зняті на Харківщині. На них танки Leopard I, що їдуть сільською дорогою, а також українські механіки, які всередині покинутої будівлі працюють над двигуном танка. Leopard 1A5 на цьому відео, як і на зображеннях AFP, виглядав заводським зразком без модернізації броні.
У серпні українські військові інформаційні платформи повідомляли, що 44-та окрема мотопіхотна бригада ЗСУ, новостворений підрозділ, який набирає новобранців переважно з Чернігівської та Полтавської областей, стане першим бойовим підрозділом, оснащеним танками Leopard 1A5.
Як і багато інших українських бойових бригад, 44-а бригада має на озброєнні різноманітні, іноді складно поєднувані системи, надані країнами НАТО, зокрема, радянські бойові машини піхоти БМП-І з Польщі та легкі броньовані автомобілі Valuk зі Словенії. За непідтвердженими даними західних ЗМІ, пізніше бригада має отримати ще й польські бронетранспортери Rosomak.
44-а бригада була сформована в травні і вперше взяла участь у боях влітку на південно-східному напрямку, де зазнала значних втрат вбитими й пораненими.
Згідно з даними на сайті підрозділу, наразі частина бійців 44-ї проходить навчання, інші ж перебувають на сході України. За непідтвердженою інформацією, окремі підрозділи бригади перебувають у Харківській області, поблизу міста Ізюм.
Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, станом на кінець листопада Німеччина передала Україні 30 танків Leopard 1, і до середини 2024 року має передати ще 80. Данія та Нідерланди є країнами-донорами, які знімають старі танки зі зберігання або ж купують для України давно застарілі машини на приватному ринку.
Згідно із заявами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, зробленими влітку, Україна має отримати 195 танків Leopard 1A5, відремонтованих збройовим концерном Rheinmetall зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі та оригінальним виробником цих танків Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Перша партія з десяти танків прибула в Україну в серпні.
У вересні ЗСУ, посилаючись на виявлені технічні дефекти, забракували 12 із 20 танків другої партії Leopard 1A5, отриманих із німецьких приватних складів.
Тоді Пісторіус відмовився коментувати надійність відремонтованих танків, як і якість німецького ремонту.
Дві машини мали серйозні несправності, а інші десять – незначні, і ремонт після поставки вирішить усі проблеми, заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен 22 вересня.
За даними данського телеканалу TV2, запасних частин для Leopard 1A5 не вистачає по всій Європі, що вже ускладнює і в майбутньому ще більш ускладнить технічне обслуговування цих танків для механіків ЗСУ, яким і так зараз непросто.
У червні ЗСУ втратили щонайменше сім, а за деякими даними, навіть 17 значно сучасніших важкоброньованих німецьких танків Leopard 2 під час невдалих штурмів на південному фронті.
Тоді замість того, щоб брати участь у бойових танкових дуелях на великій відстані, як було передбачено німецькими інженерами, танкісти ЗСУ на своїх Leopard 2 спочатку потрапили на щільні мінні поля, потім у засідку, влаштовану російськими спецназівцями, які застосували протитанкові ракети, а потім на додаток були атаковані російськими бойовими вертольотами.
25 листопада авторитетна німецька газета Frankfurter Rundschau (FR) написала, що Берлін також сподівається невдовзі збільшити танковий арсенал ЗСУ, викупивши 25 танків Leopard 2 у Швейцарії.
З початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Берн виступав проти надання Україні швейцарської зброї і навіть боєприпасів швейцарського виробництва, які будь-який теперішній їх власник міг передати Україні, на тій підставі, що озброєння ЗСУ швейцарською зброєю суперечить нейтралітету Швейцарії.
Як зазначає у своїй статті FR, теперішній лівоцентристський коаліційний уряд Німеччини планує обійти вето Берна на реекспорт швейцарської зброї до третіх країн, повернувши швейцарські машини в танковий парк Бундесверу, а потім передавши 25 ідентичних танків Leopard Україні.
Згода Швейцарії на такий план поки не підтверджена, а німецькій армії критично не вистачає справних танків. Можливо, не в національних інтересах Німеччини відправляти в Україну танки, які їй самій так потрібні, йдеться в статті FR.
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