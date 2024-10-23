Північна Корея почала відправляти сотні бойових підрозділів до Росії для підтримки країни-агресора у війні, повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Сотні підрозділів із Північної Кореї вже в Росії − подробиці

"Зараз дуже ймовірно, що сотні бойових підрозділів із Північної Кореї прибули до Росії на підтримку її загарбницької війни", - пише британське Міноборони.

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У відомстві наголосили, що Україна, як і раніше, сповнена рішучості дати відсіч "цій агресії" у боротьбі за повернення власних територій.

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"Велика Британія продовжить підтримувати Україну в цій боротьбі", − наголосив представник міністерства оборони.