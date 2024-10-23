Північна Корея почала відправляти сотні бойових підрозділів до Росії для підтримки країни-агресора у війні, повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Сотні підрозділів із Північної Кореї вже в Росії − подробиці

"Зараз дуже ймовірно, що сотні бойових підрозділів із Північної Кореї прибули до Росії на підтримку її загарбницької війни", - пише британське Міноборони. 

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У відомстві наголосили, що Україна, як і раніше, сповнена рішучості дати відсіч "цій агресії" у боротьбі за повернення власних територій. 

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"Велика Британія продовжить підтримувати Україну в цій боротьбі", − наголосив представник міністерства оборони.

Перші північнокорейські війська прибудуть у Курську область уже сьогодні

За даними ГУР, перші війська з КНДР прибудуть до Курської області Росії вже 23 жовтня.

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.

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Північна Корея відправить 500 офіцерів і 3 генералів для підтримки Росії в обмін на фінансову допомогу та ядерні технології, стверджує шеф української воєнної розвідки Буданов.

Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. військових.

Таким чином північнокорейський режим відправив до 12 тис. військових для підтримки Росі. Серед відправлених військ є й спецпризначенці.

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Раніше у медіа з'явилася інформація про те, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

Пізніше представники КНДР назвали безпідставними чутками заяви Південної Кореї та України щодо відправлення її військ для допомоги Росії у війні.

 

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