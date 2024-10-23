Північна Корея почала відправляти сотні бойових підрозділів до Росії для підтримки країни-агресора у війні, повідомило міністерство оборони Великої Британії.
Сотні підрозділів із Північної Кореї вже в Росії − подробиці
"Зараз дуже ймовірно, що сотні бойових підрозділів із Північної Кореї прибули до Росії на підтримку її загарбницької війни", - пише британське Міноборони.
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У відомстві наголосили, що Україна, як і раніше, сповнена рішучості дати відсіч "цій агресії" у боротьбі за повернення власних територій.
"Велика Британія продовжить підтримувати Україну в цій боротьбі", − наголосив представник міністерства оборони.
It is now highly likely that hundreds of combat troops from North Korea have arrived in Russia in support of its war of aggression.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 22, 2024
Ukraine remains determined to repel this aggression as it fights to regain its territory.
The UK will continue to support Ukraine in this fight. pic.twitter.com/yeyga18p6s
Перші північнокорейські війська прибудуть у Курську область уже сьогодні
За даними ГУР, перші війська з КНДР прибудуть до Курської області Росії вже 23 жовтня.
Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.
Північна Корея відправляє солдатів до Росії за гроші та ядерні технології
Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. військових.
Таким чином північнокорейський режим відправив до 12 тис. військових для підтримки Росі. Серед відправлених військ є й спецпризначенці.
Раніше у медіа з'явилася інформація про те, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.
Пізніше представники КНДР назвали безпідставними чутками заяви Південної Кореї та України щодо відправлення її військ для допомоги Росії у війні.