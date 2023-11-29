29 листопада у Брюсселі відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ країн-членів, до якого долучився очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Головна мета зустрічі - об'єднати зусилля для подальшого поглиблення відносин між Альянсом та Україною на тлі "жорстокої агресивної війни, яку продовжує вести Росія".

За підсумками засідання союзники оприлюднили спільну заяву, у якій повідомили про погодження презентованої Україною національної програми реформ на 2024-й рік.

"Україна підтвердила відданість продовженню демократичних та безпекових реформ. Союзники надали Україні рекомендації щодо першочергових реформ. Рада Україна-НАТО вітає презентацію Україною адаптованої річної національної програми та сподівається на її виконання. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за річною національною програмою. Альянс підтримуватиме Україну у втіленні цих реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО", - йдеться у заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг окремо наголосив, що союзники вже бачать Україну в НАТО.

"Ми обговорили шлях України до членства в НАТО. Союзники домовилися, що Україна стане членом НАТО. Ми надали рекомендації Україні щодо пріоритетних реформ, включаючи боротьбу з корупцією, зміцнення верховенства права та підтримку прав людини та прав меншин. Нині Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли", - заявив Столтенберг.

Дмитро Кулеба, своєю чергою, розповів, що одна з ключових сфер співпраці України та НАТО на даному етапі - об'єднання оборонних індустрій та нарощування виробництва озброєння.

"Перемога України в інтересах не лише нашої держави, а й всієї євроатлантичної спільноти. Щоб забезпечити стійкість оборонні індустрії мають наростити виробництво, об'єднатися і працювати як один цілісний механізм", - наголосив міністр.

Окрім цього, урядовці ухвалили підструктуру Ради Україна-НАТО: "У цьому контексті НАТО та Україна вже працюють як рівні та разом приймають рішення з широкого кола питань, в тому числі взаємосумісності, енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту та стійкості. Ми й надалі будемо розвивати ці напрямки роботи".

Учасники засідання також підсумували реалізацію погодженого на Вільнюському саміті розширеного пакету політичної та практичної підтримки України.

"НАТО продовжує надавати Україні терміново необхідну допомогу нелетального характеру. Разом ми трансформуємо комплексний пакет допомоги НАТО у багаторічну програму, щоб допомогти відновити український сектор безпеки та оборони, а також підтримати можливості України захищатися у довгостроковій перспективі. У рамках цих зусиль ми розробляємо дорожню карту для переходу України до повної взаємосумісності з НАТО", - підтвердили урядовці країн НАТО.

Разом з тим, союзники по Альянсу напрацьовують нові проекти з гуманітарного розмінування, медичної реабілітації поранених українських військових, а також для підтримки ороборонно-промислового потенціалу України на основі аналізу стратегічних оборонних закупівель.