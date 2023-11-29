В Україні ліквідували російського генерал-майора Володимира Завадського, який був заступником 14-го Армійського корпусу Збройних сил Росії.

Про це пишуть росЗМІ.

Пропагандисти заявляють, що генерал підірвався на міні 28 листопада близько 14.30. Однак, де саме це сталося, прокремлівські ЗМІ не уточнюють.

Видання "Новини Донбасу" звертає увагу, що смерть Завадського на своїй сторінці у російській соцмережі "ВКонтакті" підтвердила російська Міжрегіональна громадська організація випускників Московського вищого військового командного училища ім. Верховної Ради РРФСР "Кремль". Генерал був випускником цього військового училища.

Розвідувальна OSINT-спільнота Inform Napalm інформує, що командуючий Таманською дивізією генерал-майор Володимир Завадський нібито був поранений та евакуювався з Ізюму під час минулорічного успішного наступу українських військ у Харківській області.

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У російського військового є дружина та двоє синів, старший з яких навчається у Тверському суворовському військовому училищі.

Цікаво, що свого часу портрет молодого Володимира Завадського росіяни використали для реклами військової служби по контракту.

Kyiv Post звернувся за коментарем до української розвідки щодо ймовірної ліквідації російського генерала.

"Поки що інформація перевіряється", - зауважило джерело в ГУР.