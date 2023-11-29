Вчора, 28 листопада, російська армія атакувала дроном-камікадзе пункт видачу гуманітарної допомоги Степногірську Запорізької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

"У Степногірську під час розвантаження автівки з гуманітарною допомогою окупанти вкотре вдарили дроном-камікадзе по цивільному населенню", - йдеться в повідомленні.

Уламками безпілотника травмовано мирних жителів, які отримували допомогу.

Повідомляється, що внаслідок цієї атаки загинула 77-річна жінка, ще двох чоловіків із важкими пораненнями госпіталізували до лікарні.