Росія почала глушити GPS над Кримом, щоб захистити свої стратегічно важливі об'єкти від можливих українських атак.

Як повідомляє військово-морський портал Naval News, з початку листопада кораблі й катери, які перебувають у Севастопольській бухті, передають своє місцезнаходження як Севастопольський міжнародний аеропорт, а це приблизно за 8 км на північ від їхнього справжнього місцеперебування. Судна передають своє місцезнаходження через АІС (автоматизовану ідентифікаційну систему).

AIS – система в судноплавстві, що служить для ідентифікації суден, їхніх габаритів і курсу, а також для використання засобами рухомої і фіксованої служб цивільного призначення.

Аналітики Naval News впевнені, що цілком можливо, що судна повідомляють про своє місцезнаходження невірно фбо навмисно, або через безліч технічних проблем. Але така систематичність свідчить про те, що тут є щось більше.

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Цікаво, що хибні позиції суден сконцентровані навколо міжнародного аеропорту. Це може свідчити про те, що джерело перешкод знаходиться саме там.

Відомо, що Росія використовує також глушіння GPS для захисту ключових об'єктів, у тому числі розкішної резиденції Путіна на мисі Ідокопас, відомої як "Палац Путіна".

Також у звіті повідомляється, що після того, як українські безпілотники почали завдавати ударів по Москві, там також було розгорнуто систему глушіння GPS. А кораблі були оснащені потужними комплексами радіоелектронної боротьби для захисту параду до Дня Військово-морського флоту Росії у Санкт-Петербурзі.

Виведення з ладу супутників має певну військову цінність. Україна, без сумніву, використовує їх як один із багатьох засобів для спостереження за діяльністю російських портів і планування ударів.

Раніше повідомлялося, що влітку Росія значно посилила заходи безпеки в Севастополі, однак це не врятувало штаб Чорноморського флоту від двох ракет Storm Shadow. 22 вересня 2023 року в результаті удару по штабу загинуло 34 російських офіцери, у тому числі, можливо, командувач флотом адмірал Віктор Соколов.

За інформацією британської розвідки від 23 червня 2023 року, російський захист кримських вод також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців.

В арктичних водах флот також використовує білух і тюленів. Росія навчила тварин для певних місій, але ті, що перебувають у Севастопольській бухті, швидше за все призначені для протидії ворожим водолазам.

Попри всі спроби росіян уберегти свій флот на Кримському півострові, більшість військових кораблів Чорноморського флоту РФ залишили порт приписки в Севастополі і, здається, не дуже поспішають повертатися.

14 листопада речник партизанів у розмові з Kyiv Post розповів, що через два місяці після ракетних ударів по Севастополю українське підпілля в Криму підтвердило, що російські кораблі не повернулися до порту приписки, перемістившись до безпечніших бухт у Новоросійську.

Українські агенти, які діють на території Росії, стежать за переміщеннями флоту РФ в районі Новоросійська і планують удари по військово-морським цілям росіян і там, повідомило джерело.

«Ми знаємо, що вони (командувачі російського флоту) шукають шляхи протидії українським ударам. Однак раніше в серпні вже були удари по Новоросійську», – сказав представник партизанського руху АТЕШ.