Колишній Державний секретар США та лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссінджер помер 29 листопада в своєму будинку в штаті Коннектикут. Йому було 100 років, причини смерті не уточнюються.

Про смерть Кіссінджера повідомила прес-служба його компанії Kissinger Associates Inc.

“Генрі А. Кіссінджер був 56-м Державним секретарем, видатним американським вченим та лауреатом Нобелівської премії миру, який допоміг створити світовий порядок після Другої світової війни та провів США через деякі з найскладніших зовнішньополітичних викликів”, - зазначається у повідомленні на сайті консалтингової фірми.

Кіссінджера поховають після приватної сімейної служби, а потім проведуть публічну панахиду в Нью-Йорку.

Хто такий Кіссінджер

Видатний американський дипломат німецько-єврейського походження свого часу міг би претендувати на президентство, якби народився у США. Його вважають батьком відновлення відносин Сполучених Штатів з Китаєм, миру у В'єтнамі та "розрядки" у відносинах з Москвою.

У 1968-1975 роках Кіссінджер обіймав посаду радника президента США з нацбезпеки, а у 1973-1977 - Держсекретаря Сполучених Штатів. Відійшовши від офіційних посад, вів активну політологічну та дипломатичну діяльність, застосовуючи свій великий бекграунд знань та зв'язки.

Зокрема, у віці сто років він вдруге намагався налагодити американо-китайські відносини і навіть здійснив візит до Пекіна у липні 2023-го, в рамках якого мав особисту зустріч з Сі Цзіньпіном.

Втім, українцям Кіссінджер запам'ятається передусім своїм "мирним планом", у якому пропонував приєднати Україну до НАТО з гарантіями безпеки в обмін на відмову від Донбасу та Криму.