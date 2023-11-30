Загальний огляд: В ЗСУ стверджують, що російські військові відмовляються йти в атаку на лівому березі

Українські війська продовжують просуватися вглиб лівобережжя Дніпра

Московські сили посилюють атаки на Донеччині, просунулись в Авдіївці

Білий дім опублікував карту економічної вигоди для США від допомоги Україні

Росію вигнали з міжнародного органу контролю за хімічною зброєю

Окупаційні війська незначно просунулись у Запорізькій області Оперативна ситуація на Дніпрі Військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ відмовилися йти в атаку на лівому березі Дніпра, скаржачись, серед іншого, на те, що їх не повідомили, де розташовані їхні власні мінні поля. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Вони обурені поганою координацією з артилерією і тактичною розвідкою, а також тим, що їх не повідомляють про розташування власних мінних полів, на яких за останній місяць підірвалися 50 солдатів. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що такі факти “вказують на те, що командування [18-ї загальновійськової армії, підрозділи якої замінила 810-а бригада морської піхоти] не поділилося відповідною тактичною інформацією з командуванням 810-ї бригади. Це означає, що вище російське командування, відповідальне за оборону лівого берега, досі не вирішило проблему відсутності належної координації”. Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику Речник Генштабу ЗСУ зазначив: “Карти цих мінних полів засекречені, а інформація штурмовим підрозділам окупантів передається тільки за квадратами й без чітких координат”. ISW повідомив, посилаючись на інформацію російських блогерів, що в середу українські війська просунулись углиб лівобережжя, а саме в районі Кринок і в сусідньому лісі, де скупчилися значні сили росіян. Блогери повідомляли, що в цьому районі російські війська посилили інтенсивність обстрілів, але зменшили кількість піхотних атак.

🔥BREAKING🔥



🇷🇺Russian air defence system «Buk-M3» WAS DESTROYED by accurate 🇺🇦Ukrainian missile strike in the left bank of Kherson region pic.twitter.com/VsmFkiYQDd — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) November 29, 2023

Московська армія “подвоїла кількість артилерійських обстрілів” на Донеччині і збільшила використання касетних бомб У середу речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що на Донеччині російські війська “подвоїли кількість артилерійських обстрілів і повітряних ударів” і “посилили інтенсивність піхотних атак”. Командувач угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська “значно активізувалися” в районі Авдіївки: за останню добу ворог завдав близько 20 авіаударів, випустив 4 ракети і понад тисячу снарядів, провів 56 піхотних штурмів. Британська розвідка зазначила, що в цьому районі Росія помітно збільшила використання касетних бомб, кожна з яких містить кількасот суббоєприпасів, які накривають велику площу навколо цілі. ISW написав, що в середу російські сили просунулись на північному заході Авдіївки і “зачищають та укріплюють” позиції в промзоні в південній частині міста. У середу Генштаб ЗСУ повідомив про відбиття 20 ворожих атак під Авдіївкою, а також про артилерійські та мінометні обстріли 15 населених пунктів у цьому районі. Адміністрація Байдена пояснила, які економічні вигоди держава має від допомоги Києву Адміністрація Байдена розповсюджує карту, яку отримало видання Politico. На ній показані штати, які отримують економічну вигоду від постачання Україні зброї та боєприпасів, і конкретні обсяги такої вигоди. Показуючи цю картину американським виборцям і конгресменам, Білий дім сподівається переформулювати дискусію щодо 60-мільярдної військової допомоги Києву, проти чого категорично виступає частина законодавців у Палаті представників, де більшість мають Республіканці. “Хочу дещо роз’яснити, – сказав Байден в останній промові з Овального кабінету. – Ми постачаємо Україні військову техніку і зброю з наших складів. І коли ми витрачаємо виділені Конгресом гроші, ми витрачаємо їх на поповнення наших власних складів, наших власних запасів новою зброєю і технікою… Це зенітні ракети для систем Patriot, що виробляються в Аризоні, це артилерійські снаряди, що виготовляються в 12 штатах – Пенсильванії, Огайо, Техасі – і ще багато всього”. У 2022-2023 фінансовому році від виробництва нового озброєння найбільше прибутків отримали п’ять штатів: Аризона: 1,98 млрд доларів

Пенсильванія: 1,96 млрд доларів

Міссурі: 1,27 млрд доларів

Вісконсін: 1,02 млрд доларів

Флорида: 987 млн доларів У цих штатах (за виключенням Міссурі, де на минулих президентських виборах переважали консервативні настрої, і Флориди, де на останніх кількох виборах перемагали Республіканці), передвиборча боротьба проходить найзапекліше. Техас – 6-й у списку (930 млн) і Огайо – також у першій десятці (684 млн), мають двох із найбільш затятих противників допомоги Україні на Капітолійському пагорбі: це Республіканець від Техасу Чіп Рой (Техас) і Республіканець від Огайо Джей-Ді Венс.

A map of the United States shows the economic impact of FY 22-23 supplemental Ukraine appropriations across the states. | obtained by POLITICO pic.twitter.com/F1MMtvDjug — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 29, 2023