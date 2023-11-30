Попередніми днями російські війська значно збільшили активність на Авдіївкому напрямку, задіюючи бронетехніку. Однак наші захисники й захисниці стійко тримають оборону.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати ворога склали 639 осіб. Ще 4 окупанти здалися в полон. Знищено 48 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артилерійські системи, 22 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки та ще 1 важливий об’єкт ворога. Ще 33 одиниці техніки ворога пошкоджено", - написав бригадний генерал у Telegram.

У Генеральному штабі ЗСУ також повідомили, що противник не полишає спроб оточити Авдіївку за підтримки авіації.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки", - йдеться у дописі відомства у Facebook.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), своєю чергою, спростували повідомлення російських блогерів про те, що війська РФ нібито просунулися на 300-500 метрів у напрямку Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Степового (7 км на північний захід від Авдіївки),

"Ми поки що не спостерігали візуальних доказів просування росіян у жодному з цих районів", - йдеться у звіті ISW.

У ISW також наводять дані українських джерел про те, що противник намагається захопити Авдіївський коксохімічний завод.

"Командир українського батальйону, який тримав оборону поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, охарактеризував російські атаки в цьому районі як дуже виснажливі лобові атаки силами бригади", - уточнили аналітики.

Нагадаємо, Росія намагається захистити свій флот у Криму. Командування Чорноморського флоту РФ, боячись нових українських атак та намагаючись захистити свої кораблі, почало глушити GPS на півострові.