Яну Руденко, яка пережила окупацію Бучі і тепер є одним із потужних голосів, які розповідають про війну в Україні на міжнародній арені, в черговий раз забанили в LinkedIn, повідомив Роман Шеремета, директор Українсько-американського дому.

«Вона провела 14 днів у підвалі в Бучі, під час яких росіяни вбили понад 1200 невинних людей на її вулицях. Вона була провідним голосом України, давала інтерв’ю багатьом світовим ЗМІ, викривала російську пропаганду та засуджувала російську агресію», – написав Шеремета на своїй сторінці в LinkedIn.

За словами Шеремети, це вже не перший випадок, коли LinkedIn банить українських жінок за те, що вони відверто висловлюють свою позицію щодо російської агресії.

«Марина Чех, Леся Дубенко, Олена Юхименко, Ірина Мірочник і багато інших голосів забанені LinkedIn», – написав він.

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Шеремета додав, що така цензура неприйнятна в «професійній» мережі і що «єдині акаунти, які мають бути забанені LinkedIn, це акаунти російських тролів і ботів».

Через кілька годин після цієї публікації Яна Руденко розмістила коментар під постом Шеремати, в якому повідомила, що її сторінку розблокували.

«Я ЧАРІВНИМ ОБРАЗОМ ПОВЕРНУЛАСЬ! Велике вам спасибі, що написали про мене. Це велика проблема, яка існує на цій платформі – голоси, які піднімають важливі, але не завжди зручні теми, можуть бути легко забанені, коли цього забажають боти», – написала Руденко.

За словами українських користувачів LinkedIn, ця соцмережа цензурує пости, пов’язані з агресією Російської Федерації, а також блокує посилання, за якими користувачі можуть внести кошти на підтримку Збройних сил України.

LinkedIn пояснює ці блокування порушенням норм спільноти та просить користувачів підтвердити свою особу, надіславши фото документів.

Після такої прискіпливої перевірки платформа закликає заблокованих користувачів визнати свою неправоту та взяти на себе зобов’язання дотримуватися «норм спільноти» в майбутньому.

Користувачі, чиї облікові записи були заблоковані, стверджують, що контент, який вони поширили, містив фотографії чи розповіді, які зображують звірства, скоєні росіянами в Україні.