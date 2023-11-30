Нідерланди оголосили про плани щодо надання додаткової допомоги в розмірі 2,5 мільярда євро (понад 2,7 мільярда доларів) для підтримки України в її війні з Росією наступного року.

Відповідну заяву зробила міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, пише Anadolu.

"Нідерланди продовжать надавати Україні підтримку, скільки буде потрібно і як буде потрібно", - зауважила Слот на 30-му засіданні Ради міністрів (ОБСЄ) у столиці Північної Македонії Скоп'є.

Міністерка наголосила, що Нідерланди "раді оголосити, що ми підтримаємо Україну додатковим пакетом допомоги в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік".

Це сталося після того, як міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що військова допомога допоможе задовольнити потреби України в боєприпасах і підтримати платформи і системи, вже поставлені в країну.

Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Офісі президента заявили, що Україна розпочала консультації з Нідерландами про гарантії безпеки.