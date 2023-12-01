Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим повідомив, що четверта зустріч на рівні радників з національної безпеки та зовнішньої політики щодо Української формули миру запланована на початок 2024 року.

Про це український лідер написав у соцмережі X.

"Запросив Болгарію направити свого представника на наступний раунд переговорів щодо Формули миру, запланований на початок 2024 року", - сказав Зеленський.