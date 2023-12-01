Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим повідомив, що четверта зустріч на рівні радників з національної безпеки та зовнішньої політики щодо Української формули миру запланована на початок 2024 року. 

Про це український лідер написав у соцмережі X.

"Запросив Болгарію направити свого представника на наступний раунд переговорів щодо Формули миру, запланований на початок 2024 року", - сказав Зеленський.

 

На четвертому раунді перемовин мають фіналізувати формулювання п'яти останніх пунктів формули миру Зеленського, розповідав в інтерв'ю Kyiv Post Ігор Жовква, відповідальний за зовнішню політику в Офісі президента.

За його словами, така зустріч має стати останньою перед проведенням Глобального саміту миру за участі лідерів держав, які доєдналися до роботи над українським мирним планом. А Саміт, своєю чергою, покликаний запустити імплементацію 10 пунктів формули миру.

КиївПост
КиївПост
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