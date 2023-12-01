У Росії кваліфікували підрив Північномуйського тунелю у Бурятії, який вчора влаштувала Служба безпеки України, як "теракт".

Про це пише російський пропагандистський ресурс Baza.

Росіяни зазначають, що причиною вибухів у тунелі стала "диверсія" і слідчі порушили кримінальну справу за статтею "теракт".

Російські ЗМІ повідомляють, що 30 листопада на перегоні "Ітикіт-Окусікан"невідомі підірвали вантажний потяг з 50 вагонів - 41 цистерни з дизельним паливом та 3 цистерн з авіаційним паливом.

За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга, потяг загальмував.

"Поки члени бригади з'ясовували у чому справа, у тунелі почалося сильне задимлення - бригада закріпила потяг і покинула тунель", - пишуть росіяни.

У РФ кажуть, що внаслідок вибуху 16-я цистерна з голови потягу вигоріла, у двох цистерн в районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе - вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило.

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Як стверджують росЗМІ, пізніше у цьому районі було підірвано ще один склад. У результаті нього чотири цистерни зі складу вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. Попередньо відомо, що паливо розлилося на площу 150 квадратних метрів.

Kyiv Post звернувся за коментарем до СБУ щодо поширеної росіянами інформації, але наразі ще не отримав відповідь.

У четвер джерело у військовому керівництві повідомило Kyiv Post, що у ніч на 30 листопада агенти СБУ здійснили спецоперацію у Росії - на залізниці у Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії стався вибух.

Спецоперація проводилась на єдиному на цей час шляху залізничного сполучення між Росією та Китаєм. "Наразі цей шлях росіяни використовують у тому числі й для військових поставок. Після вибуху він паралізований", - повідомив співрозмовник. Відомо, що під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухові пристрої.

Kyiv Post звертався за коментарем безпосередньо до СБУ, але у спецслужбі відмовилися коментувати.