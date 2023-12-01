Країни Європейського союзу ухвалили пропозицію Європейської комісії надати Україні довгострокову фінансову допомогу на загальну суму 50 млрд євро. Ці кошти покриють витрати на підтримку нашої держави з боку ЄС протягом 2024-2027 років.
Про прийняття рішення повідомив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, пише Sky News.
"Центральна частина - це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за обсягом", - заявив посадовець за підсумками брифінгу щодо фінансування.
За даними видання, наразі уряди ЄС дискутують щодо перегляду довгострокового спільного бюджету після пропозиції Єврокомісії збільшити його на 66 млрд євро, з яких 50 млрд євро піде на фінансування підтримки України.
Головною перешкодою на шляху до ухвалення угоди про проміжний перегляд семирічного плану фінансування Євросоюзу, за даними видання Euractive, є внутрішня дискусія в Німеччині щодо держбюджету.
Тим часом Угорщина, яка традиційно блокує українські питання, за словами Йоганнеса Гана, нині є меншою перепоною для загальної угоди, зазначає агенція Reuters.
Нагадаємо, позитивне рішення Європейського союзу щодо надання Україні довгострокової фінансової допомоги стане позитивним сигналом для Вашингтона. Про це заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.
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