Країни Європейського союзу ухвалили пропозицію Європейської комісії надати Україні довгострокову фінансову допомогу на загальну суму 50 млрд євро. Ці кошти покриють витрати на підтримку нашої держави з боку ЄС протягом 2024-2027 років.

Про прийняття рішення повідомив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, пише Sky News.

"Центральна частина - це підтримка України. Це ніхто не заперечує, навіть за обсягом", - заявив посадовець за підсумками брифінгу щодо фінансування.

За даними видання, наразі уряди ЄС дискутують щодо перегляду довгострокового спільного бюджету після пропозиції Єврокомісії збільшити його на 66 млрд євро, з яких 50 млрд євро піде на фінансування підтримки України.

Головною перешкодою на шляху до ухвалення угоди про проміжний перегляд семирічного плану фінансування Євросоюзу, за даними видання Euractive, є внутрішня дискусія в Німеччині щодо держбюджету.

Тим часом Угорщина, яка традиційно блокує українські питання, за словами Йоганнеса Гана, нині є меншою перепоною для загальної угоди, зазначає агенція Reuters.

Нагадаємо, позитивне рішення Європейського союзу щодо надання Україні довгострокової фінансової допомоги стане позитивним сигналом для Вашингтона. Про це заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.