У середині листопада всі політичні сили, представлені у Верховній Раді, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після припинення дії воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

Такої домовленості було досягнуто на зустрічі у форматі "Діалогів Жана Моне" задля миру та демократії, яка пройшла 10-12 листопада на Закарпатті.

Керівництво Ради, голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп ВР 9-го скликання "дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану)".

Документ підписали Давид Арахамія від фракції "Слуга народу", Юлія Тимошенко від "Батьківщини", Ірина Геращенко як співголова фракції "Євросолідарність", Олександра Устінова від "Голосу" та представники інших депутатських груп.

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Домовленості передбачають, що вибори мають бути проведені на основі чинного Виборчого кодексу, зі збереженням за основу виборчих систем національних та місцевих виборів, повернувши норми, які забезпечують змагальність кандидатів у межах одного партійного списку (як приклад - скасування обмеження у 2556 від виборчої квоти, необхідних для просування кандидата у виборчому списку).

"Ми також усвідомлюємо, що внаслідок війни та її наслідків проведення виборів буде пов'язане з унікальними викликами, які потребуватимуть широкого політичного консенсусу для їх успішного вирішення. Тому в рамках наступного Діалогу Жана Моне ми продовжимо наш обмін думками щодо принципів, що можуть стати наріжними каменями майбутніх виборів в Україні", - йдеться у документі.

Учасники Діалогу домовилися працювати над розробкою спеціального закону, який врегулює особливості проведення перших післявоєнних виборів.

Зустріч 10-12 листопада у форматі "Діалогів Жана Моне" відбулася вдев’яте з жовтня 2016 року та втретє за період роботи парламенту дев’ятого скликання. Це була друга особиста зустріч після початку неспровокованої повномасштабної військової агресії з боку РФ.

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