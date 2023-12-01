Угорщина не підтримає початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а також виділення їй 5 мільярдів євро до 2027 року.

Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш, повідомляє Magyar Hirlap.

За словами Гуляша, уряд Угорщини вважає обидва кроки "невиправданими". Що стосується бюджету, він сказав, що Євросоюз нібито хоче внести зміни до нього, при цьому не виконуючи поточний кошторис. Гуляш також поскаржився, що ЄС "незаконно утримує" кошти для Угорщини. Голова канцелярії Орбана, крім того, заявив, що Україна "не підходить" для вступу до ЄС.

"Комісія не публікувала висновків експертів, і неможливо знати, що означатиме їхнє приєднання для сільського господарства, промисловості та багатьох інших галузей. З усіх цих причин угорський уряд не підтримує вжиття двох заходів, тобто ні зміни бюджету, ні приєднання України", — зазначив він.

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Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Відносини між Україною та Угорщиною залишалися напруженими через позицію угорського уряду стосовно санкцій ЄС проти РФ. Зокрема країна не підтримувала обмеження проти російського нафтогазового сектору.

У червні 2022 року старший радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що ЄС має припинити запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, а натомість домагатися припинення вогню та початку переговорів.

За даними угорських ЗМІ, 21 вересня 2022 року на закритій зустрічі з законодавцями Орбан заявив, що ЄС повинен скасувати свої санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям, ніж Росії. Також Угорщина тривалий час виступала проти надання Україні 18 мільярдів євро від ЄС.

18 листопада 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Євросоюзу і закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження. При цьому, за даними соціологічного інституту Publicus, в Угорщині зростає невдоволення проросійським курсом уряду Орбана.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ставлення Угорщини до України залишиться незмінним, допоки прем'єром залишається Орбан.

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