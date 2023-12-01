Росія скоротить обсяги продажу нафти до 500 тис. барелів на добу до березня 2024 року

У четвер Росія заявила, що планує продовжувати скорочення продажу нафти до 500 тис. барелів на день до кінця першого кварталу 2024 року.

Спільно зі своїми партнерами по ОПЕК+ Росія наразі планово знижує видобуток і експорт нафти, намагаючись підвищити світові ціни на це паливо.

Раніше Росія обіцяла скоротити експорт на 300 тис. барелів на добу до кінця цього року.

Додаткове скорочення має на меті «підтримку стабільності та балансу на ринку нафти», заявив віце-прем’єр-міністр Олександр Новак після зустрічі міністрів ОПЕК+.

Новак сказав, що Росія скоротить постачання сирої нафти на 300 тис. барелів на добу, а нафтопродуктів на 200 тис. барелів від базових рівнів травня та червня 2023 року.

«Після цього, щоб підтримувати стабільність ринку, ці додаткові скорочення будуть поступово повертатися на ринок зі швидкістю, яка залежить від ринкових умов», – сказав Новак у заяві російського уряду.

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Нафта є найважливішим експортним продуктом Росії і щороку приносить Кремлю десятки мільярдів доларів доходу.

AFP
AFP
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