Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який збільшує штат російської армії. 

Про це повідомили в російському Міноборони.

«Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації у кількості 2 209 130 одиниць, зокрема 1 320 000 військовослужбовців», - йдеться у повідомленні російського відомства. 

Таким чином кількість військових в російській армії збільшиться майже на 170 тисяч осіб. 

У російському Міноборони пояснили, що це пов'язано із «збільшенням загроз» для Росії - начебто через проведення так званої «спеціальної операції» та розширення НАТО. 

У відомстві запевнили, що вони не планують проводити мобілізацію та збільшувати кількість строковиків. 

Мовляв, розширювати штат армії будуть поступово за рахунок добровольців-контрактників.

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