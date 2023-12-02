Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який збільшує штат російської армії.

Про це повідомили в російському Міноборони.

«Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації у кількості 2 209 130 одиниць, зокрема 1 320 000 військовослужбовців», - йдеться у повідомленні російського відомства.

Таким чином кількість військових в російській армії збільшиться майже на 170 тисяч осіб.

У російському Міноборони пояснили, що це пов'язано із «збільшенням загроз» для Росії - начебто через проведення так званої «спеціальної операції» та розширення НАТО.

У відомстві запевнили, що вони не планують проводити мобілізацію та збільшувати кількість строковиків.

Мовляв, розширювати штат армії будуть поступово за рахунок добровольців-контрактників.