Російські війська зменшили кількість атак на Таврійському напрямку, у тому числі й біля Авдіївки.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. 

«Наразі тривають бої. Щоправда, загалом в операційній зоні ОСУВ «Таврія» і, зокрема, біля Авдіївки ворог майже в півтора раза зменшив кількість атак у порівнянні з попередньою добою», - сказав речник в ефірі телемарафону. 

За його словами, серед причин зниження активності росіян - дуже великі втрати у їхньому війську.

«Потрібне деяке перегрупування. Плюс підвезення боєприпасів і тд, і поповнення втрат», - пояснив Штупун. 

За словами речника, Авдіївський коксохімічний завод контролюють Збройні сили України, а в промзоні тривають бої.

«В операційній зоні ОСУВ Таврія противник завдав 4 авіаудари, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 648 артобстрілів», - написав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

За даними Генштабу, росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 21 атаку.

Раніше аналітики ISW зазначали, що Міноборони РФ бреше про «активну оборону» своїх військ в районі Авдіївки, щоб приховати відсутність прогресу у наступі.

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