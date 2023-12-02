Російські війська зменшили кількість атак на Таврійському напрямку, у тому числі й біля Авдіївки.
Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
«Наразі тривають бої. Щоправда, загалом в операційній зоні ОСУВ «Таврія» і, зокрема, біля Авдіївки ворог майже в півтора раза зменшив кількість атак у порівнянні з попередньою добою», - сказав речник в ефірі телемарафону.
За його словами, серед причин зниження активності росіян - дуже великі втрати у їхньому війську.
«Потрібне деяке перегрупування. Плюс підвезення боєприпасів і тд, і поповнення втрат», - пояснив Штупун.
За словами речника, Авдіївський коксохімічний завод контролюють Збройні сили України, а в промзоні тривають бої.
«В операційній зоні ОСУВ Таврія противник завдав 4 авіаудари, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 648 артобстрілів», - написав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
За даними Генштабу, росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку.
Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 21 атаку.
Раніше аналітики ISW зазначали, що Міноборони РФ бреше про «активну оборону» своїх військ в районі Авдіївки, щоб приховати відсутність прогресу у наступі.
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