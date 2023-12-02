Російські війська зменшили кількість атак на Таврійському напрямку, у тому числі й біля Авдіївки.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Наразі тривають бої. Щоправда, загалом в операційній зоні ОСУВ «Таврія» і, зокрема, біля Авдіївки ворог майже в півтора раза зменшив кількість атак у порівнянні з попередньою добою», - сказав речник в ефірі телемарафону.

За його словами, серед причин зниження активності росіян - дуже великі втрати у їхньому війську.

«Потрібне деяке перегрупування. Плюс підвезення боєприпасів і тд, і поповнення втрат», - пояснив Штупун.

За словами речника, Авдіївський коксохімічний завод контролюють Збройні сили України, а в промзоні тривають бої.

«В операційній зоні ОСУВ Таврія противник завдав 4 авіаудари, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 648 артобстрілів», - написав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.