Майже 500 населених пунктів залишилися без світла через негоду. Найбільше відключень - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Про це повідомили в Міненерго.
«Через рясний сніг і вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі», - йдеться у повідомленні.
На Закарпатті через рясні дощі піднялась вода у річках.
У Берегівському та Хустському районах підтоплено понад 400 гектарів сільськогосподарських земель.
Рятувальники відкачують воду у підвалах житлових будинків.
«Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачують води у підвальних приміщеннях житлових будинків та дворогосподарствах у м. Ужгород, м. Свалява, с. Кричово та с. Лази Тячівського та с. Богдан Рахівського районів», - повідомили в ДСНС.
Через погіршення погоди на заході країни «Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів на 30 хвилин.
Завтра на заході та півночі України очікується сніг та ожеледиця. Місцевих жителів просять за потреби не виходити на вулицю та перечекати негоду вдома.
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