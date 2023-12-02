Майже 500 населених пунктів залишилися без світла через негоду. Найбільше відключень - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це повідомили в Міненерго. 

«Через рясний сніг і вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому  режимі», - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті через рясні дощі піднялась вода у річках. 

У Берегівському та Хустському районах підтоплено понад 400 гектарів сільськогосподарських земель. 

Рятувальники відкачують воду у підвалах житлових будинків. 

«Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачують води у підвальних приміщеннях житлових будинків та дворогосподарствах у м. Ужгород, м. Свалява, с. Кричово та с. Лази Тячівського та с. Богдан Рахівського районів», - повідомили в ДСНС. 

Через погіршення погоди на заході країни «Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів на 30 хвилин. 

Завтра на заході та півночі України очікується сніг та ожеледиця. Місцевих жителів просять за потреби не виходити на вулицю та перечекати негоду вдома. 

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США ЕКСКЛЮЗИВ Релігія
1 годину тому
ПОГЛЯД: Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США
Gina Christian
Росіяни запустили по Україні 31 дрон Війна в Україні
2 години тому
Росіяни запустили по Україні 31 дрон
КиївПост
Вибух на сесії сільради на Закарпатті: підривник готувався заздалегідь
3 години тому
Вибух на сесії сільради на Закарпатті: підривник готувався заздалегідь
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Гроші за мовчанку: як РФ стримує невдоволення дружин мобілізованих
Далі » Через обстріл Чернігівщини постраждала родина з дитиною