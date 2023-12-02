У Берегівському та Хустському районах підтоплено понад 400 гектарів сільськогосподарських земель.

На Закарпатті через рясні дощі піднялась вода у річках.

«Через рясний сніг і вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі», - йдеться у повідомленні.

Про це повідомили в Міненерго.

Майже 500 населених пунктів залишилися без світла через негоду. Найбільше відключень - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Рятувальники відкачують воду у підвалах житлових будинків.

«Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачують води у підвальних приміщеннях житлових будинків та дворогосподарствах у м. Ужгород, м. Свалява, с. Кричово та с. Лази Тячівського та с. Богдан Рахівського районів», - повідомили в ДСНС.

Через погіршення погоди на заході країни «Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів на 30 хвилин.