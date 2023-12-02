Російська влада ймовірно платить родичам мобілізованих росіян, аби ті не протестували.

Про це пише британська розвідка.

За даними Міноборони Британії, керівництво РФ побоюється протестів дружин мобілізованих росіян. Тому після невеликих акцій у Москві в листопаді 2023 року російська влада почала стримувати такі настрої.

За інформацією розвідки, сім'ям військових тепер пропонують більші виплати в обмін на те, що вони мовчатимуть.

Зазначається, що 27 листопада одна з груп дружин мобілізованих опублікувала маніфест проти «безстрокової мобілізації», а за кілька днів їх почали позначати «фейковою організацією».

«Ймовірно, влада особливо чутливо ставиться до будь-яких протестів, пов’язаних з громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже понад рік перебувають на передовій», - йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

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Напередодні Путін збільшив штат російської армії на 170 тисяч осіб.

У Міноборони РФ запевнили, що проводити мобілізацію та збільшувати кількість строковиків не будуть. Мовляв, армію збільшать за рахунок добровольців-контрактників.