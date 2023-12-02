Російська армія обстріляла прикордонне село у Семенівській громаді на Чернігівщині. 

Під ворожий вогонь потрапила родина з дитиною. Хлопчику - чотири роки. 

Про це повідомила обласна влада. 

Поранено двоє дорослих. Дитина не постраждала. 

«Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу у місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук на щастя, не постраждав», - розповіли в Чернігівській ОДА. 

Родина приїхала у прикордонне село провідати свою родичку. На момент атаки вони саме вийшли на вулицю й потрапили під обстріл. 

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