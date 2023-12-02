Російська армія обстріляла прикордонне село у Семенівській громаді на Чернігівщині.
Під ворожий вогонь потрапила родина з дитиною. Хлопчику - чотири роки.
Про це повідомила обласна влада.
Поранено двоє дорослих. Дитина не постраждала.
«Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу у місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук на щастя, не постраждав», - розповіли в Чернігівській ОДА.
Родина приїхала у прикордонне село провідати свою родичку. На момент атаки вони саме вийшли на вулицю й потрапили під обстріл.
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