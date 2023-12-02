Російська армія обстріляла прикордонне село у Семенівській громаді на Чернігівщині.

Під ворожий вогонь потрапила родина з дитиною. Хлопчику - чотири роки.

Про це повідомила обласна влада.

Поранено двоє дорослих. Дитина не постраждала.

«Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу у місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук на щастя, не постраждав», - розповіли в Чернігівській ОДА.