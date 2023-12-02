Президент Володимир Зеленський стверджує, що обміни полоненими з Росією не припинялися.

За його словами, часто це відбувається не публічно. Іноді - безпосередньо на полі бою.

«Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так гучно, не так публічно. Скажу відверто, міняємо прямо на полі бою. Коли є в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців і ми обмінюємо… На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити», - заявив Зеленський в інтерв'ю AP.

За словами президента, протягом останніх пів року Україна повернула близько 100 військових із полону.

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося звільнити кілька тисяч захисників. Ще кілька тисяч досі в полоні.

«Ми боремося за кожну таку людину. Ми міняємо. Ми наповнюємо обмінний фонд», - зазначив глава держави.

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Останній публічний обмін військовополоненими між Україною та РФ відбувся ще у серпні. Тоді вдалося звільнити 22 захисників.

Цього тижня український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що обміни полоненими не відбуваються через небажання Росії.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомляли, що РФ призупинила обмін і намагається створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.