Аеропорт «Бориспіль» можуть відкрити лише тоді, коли українське небо буде повністю захищеним від російських ракет та дронів.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Оця безпекова ситуація сьогодні ще повністю не врегульована, але з точки зору того, що маємо думати про майбутнє, можна говорити про те, що аеропорти мають працювати в Україні», - зазначив Подоляк в ефірі телемарафону.

Він прокоментував заяву глави ОПУ Андрія Єрмака, який сподівається, що міжнародний аеропорт «Бориспіль» може запрацювати найближчим часом.

За словами Подоляка, відкриття аеропорту - це «не питання завтрашнього чи після завтрашнього дня».

«Там було сказано, що аеропорт почне символічно працювати, як тільки буде врегульована безпекова ситуація. Тут ми переходимо в ключовий момент - що таке врегульована безпекова ситуація? Ми ж розуміємо, що Росія користується ключовим інструментом атаки цивільного населення - це крилаті ракети, це дрони, які щоночі літають по всій країні», - пояснив Подоляк.

Цього тижня на зустрічі з дипломатами в аеропорту «Бориспіль» Андрій Єрмак «висловив переконання», що невдовзі летовище знову відправлятиме й прийматиме літаки.