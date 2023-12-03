Російська армія стала більше атакувати КАБами.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За добу росіяни випустили понад сто керованих авіабомб по території України. Тоді як пів року тому це були поодинокі удари у напрямку Бериславського району Херсонщини.

Ігнат наголосив - у той час, як Україна застосовує проти ворога високоточну зброю, РФ використовує неточні КАБи. Однак, такі авіабомби важать 500 кілограмів і завдають серйозних збитків.

Росіяни беруть масовістю таких ударів.

«Це реальна проблема. Ми зараз не просто так говоримо нашим громадянам, щоб чимось лякати. Це і меседж нашим західним партнерам, що нам потрібна зброя, нам потрібні далекобійні системи ППО», - сказав Ігнат.

Також, за словами Ігната, нам якомога швидше потрібні F-16, які могли б протистояти російським літакам.

«Не просто F-16, а ті які мають тактико-технічні характеристики, здатні протидіяти російській авіації в повітрі і завойовувати перевагу в повітрі», - уточнив Ігнат.