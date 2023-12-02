Російських військових, які стратили беззбройних українських бійців, було ліквідовано.

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Вони здавалися в полон дійсно через те, що в них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці «штурмували» ці позиції, і всі, хто там перебував, зрозуміло, були ліквідовані», - сказав він в ефірі Freedom.

Прокуратура розпочала розслідування розстрілу українських воїнів.

«На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Там наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.