Російських військових, які стратили беззбройних українських бійців, було ліквідовано.

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Вони здавалися в полон дійсно через те, що в них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці «штурмували» ці позиції, і всі, хто там перебував, зрозуміло, були ліквідовані», - сказав він в ефірі Freedom. 

Прокуратура розпочала розслідування розстрілу українських воїнів.

«На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон», - йдеться в повідомленні прокуратури. 

Там наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Напередодні у мережі з'явилося відео як російські окупанти розстріляли двох українських воїнів, які здавались у полон.

За попередніми даними, це сталося біля одного зі спостережних пунктів в районі Степового Покровського району.

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