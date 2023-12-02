Російських військових, які стратили беззбройних українських бійців, було ліквідовано.
Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
«Вони здавалися в полон дійсно через те, що в них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці «штурмували» ці позиції, і всі, хто там перебував, зрозуміло, були ліквідовані», - сказав він в ефірі Freedom.
Прокуратура розпочала розслідування розстрілу українських воїнів.
«На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон», - йдеться в повідомленні прокуратури.
Там наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Напередодні у мережі з'явилося відео як російські окупанти розстріляли двох українських воїнів, які здавались у полон.
За попередніми даними, це сталося біля одного зі спостережних пунктів в районі Степового Покровського району.
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