Російські спецслужби готують хвилю дезінформації щодо обміну полоненими.

Про це повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Москва хоче звинуватити Київ у небажанні проводити обміни, аби виправдати свою бездіяльність.

Хоча саме росіяни з літа систематично ускладнюють цей процес, - наголошують у штабі.

«Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють», - зазначили в Координаційному штабі.

Таким чином росіяни прагнуть дестабілізувати ситуацію в Україні та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими.