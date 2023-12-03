Російські спецслужби готують хвилю дезінформації щодо обміну полоненими.
Про це повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Москва хоче звинуватити Київ у небажанні проводити обміни, аби виправдати свою бездіяльність.
Хоча саме росіяни з літа систематично ускладнюють цей процес, - наголошують у штабі.
«Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють», - зазначили в Координаційному штабі.
Таким чином росіяни прагнуть дестабілізувати ситуацію в Україні та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими.
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Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що обміни полоненими не припиняються. Мовляв, часто вони відбуваються не публічно і іноді безпосередньо на полі бою.
Останній публічний обмін військовополоненими між Україною та РФ відбувся ще у серпні. Тоді вдалося звільнити 22 захисників.
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