Оновлено 17:50
Російські військові обстріляли Херсон.
Вдарили по Центральному району з тимчасово окупованого лівого берега.
Влучили в багатоповерхівку.
За даними місцевої влади, загинула одна людина. Ще семеро - поранені.
«На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється», -написав керівник ОВА.
До цього росіяни вдарили по двох лікарнях Херсона.
Пошкоджено будівлі медзакладів. Тоді ніхто не постраждав.
Вдень армія РФ обстріляла селище Садове.
Загинув літній чоловік. На момент атаки він був у своєму гаражі, куди влучили росіяни.
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