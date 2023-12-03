Оновлено 17:50 Російські військові обстріляли Херсон. Вдарили по Центральному району з тимчасово окупованого лівого берега. Влучили в багатоповерхівку. За даними місцевої влади, загинула одна людина. Ще семеро - поранені. «На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється», -написав керівник ОВА.

До цього росіяни вдарили по двох лікарнях Херсона. Пошкоджено будівлі медзакладів. Тоді ніхто не постраждав.