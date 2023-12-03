Оновлено 17:50

Російські військові обстріляли Херсон.

Вдарили по Центральному району з тимчасово окупованого лівого берега.

Влучили в багатоповерхівку.

За даними місцевої влади, загинула одна людина. Ще семеро - поранені. 

«На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється», -написав керівник ОВА. 

До цього росіяни вдарили по двох лікарнях Херсона.

Пошкоджено будівлі медзакладів. Тоді ніхто не постраждав. 

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