"Оператори 8-го полку ССО ЗСУ за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та скоригували вогонь міномета та гранатомета МК19. Унаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів", - йдеться в дописі відомства у Facebook.

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що у попередні дні активність ворожої авіації в зоні його відповідальності була невисокою, проте противник скидав КАБи на Донеччину.

"Безуспішними були наступальні дії противника в районах, Степового, Первомайського, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та східніше Новобахмутівки - відбито 25 його атак", - йдеться в його дописі в Telegram.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), своєю чергою, повідомили, що попередньої доби росіяни просунулися в ході наступальних операцій поблизу Авдіївки.

"Кадри, опубліковані 28 листопада та геолоковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на захід від залізниці, що на північ від Степового... Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що війська РФ просунулися на південний захід від Первомайського", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, росіян, які розстріляли бійців ЗСУ, ліквідували. Це підтвердив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.