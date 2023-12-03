Союзники по НАТО повинні й надалі підтримувати Україну. На цьому наголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

В інтерв'ю для ARD він сказав, що допомога Україні - в інтересах самої організації.

«Потрібно розуміти, що в разі перемоги президента (РФ - ред.) Путіна на Україну очікує трагедія. Але й дня нас це буде небезпечно. Тож це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла», - цитує Столтенберга DW.

Він також додав, що потрібно «бути готовими до поганих новин» і не відмовлятися від допомоги Україні.

«Перебіг війни - це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна - війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику», - сказав він.

Єнс Столтенберг не вважає, що українські військові не досягли жодних успіхів під час контрнаступу.

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«Українці змогли завдати великих втрат російським військам, завдаючи крилатими ракетами ударів глибоко в тилу ворога, знищуючи літаки й гелікоптери й відтіснивши російський Чорноморський флот у східну частину Чорного моря», - аргументував Столтенберг.

Столтенберг вказав на необхідність збільшити виробництво боєприпасів і озброєнь в європейських країнах.

Він розкритикував вузьконаціональні інтереси в європейській політиці озброєнь і закликав діяти разом.

«Ми не в змозі співпрацювати разом так тісно, як повинні», - сказав генсек НАТО.