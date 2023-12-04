Помер буковинець Леонтій Сандуляк - співавтор Акту проголошення державної незалежності України та перший надзвичайний і повноважний посол України в Румунії. Йому було 86 років.

Про це повідомила прес-служба Чернівецької обласної ради.Сандуляк був почесним громадянином міста Чернівці.

Будучи медиком за фахом і маючи ступінь доктора медичних наук, Леонтій Сандуляк став першим демократично обраним народним депутатом СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району.

Окрім цього, він був одним із засновників Народного руху України, а також першим головою його Чернівецької крайової організації.

Разом з Левком Лук'яненком виступив автором тексту Акту проголошення незалежності України. У 1992-1995 роках Сандуляк працював послом України в Румунії.

 

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