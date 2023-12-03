В ході переговорів з польською стороною Київ напрацював точки дотику та компроміси, яких має бути достатньо, аби польські перевізники розблокували кордон з Україною.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар посла України в Польщі Василя Зварича.

“Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, а рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику й компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест”, - розповів агенству Зварич.

На думку дипломата, “немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали”.

“Ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів. Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати”, - пояснив посол.

За його словами, дозволи на міжнародні вантажні перевезення є компетенцією ЄС, тож обговорювати це питання потрібно разом із Брюсселем.

“Поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності держави”, - продовжив Зварич, нагадавши, що кожний день протесту завдає величезних збитків не лише українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн.

Він закликав протестувальників "розблокувати кордон та сідати домовлятися, оскільки іншого шляху немає".

Дипломат резюмував, що питання кордону має вирішуватися комплексно. Спочатку потрібно зосередитись на розширенні пропускної здатності нових пунктів пропуску та розбудові інфраструктури. А одним із кроків до комплексного врегулювання цієї проблеми стане відновлення роботи ПП “Угринів-Долгобичув”.

Нагадаємо, після опівночі 4 грудня для проїзду порожніх вантажівок з України до Польщі відкрили пункт пропуску "Угринів-Долгобичув".