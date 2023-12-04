У ніч на 4 грудня на московському заводі з виробництва спеціалізованих автомобілів сталася масштабна пожежа. Площа займання досягла 2000 кв. метрів, тож пожежі присвоїли підвищений номер складності.

Про це пише російська агенція  ТАСС із посиланням на екстрені служби.

Підприємство, що входить до топ-10 виробників причепів у Європі, розташоване на сході Москви. Його загальна площа становить 10 тисяч кв. метрів. Загорання відбулось у виробничій будівлі, пожежа швидко розповсюджувалася. 

"У приміщенні, що горить, зберігаються палети, покришки, картон... Всередині будівлі заводу, що горить, чуьти звуки вибухів, відбуваються обвалення", - йдеться у дописі агенції.

 

Нагадаємо, росіян, які розстріляли бійців ЗСУ, ліквідували. Це підтвердив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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