4 грудня Олександр Лукашенко взяв участь у двосторонніх перемовинах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. На зустрічі сторони говорили про понад 30-річну "білорусько-китайську дружбу", "швидкість" у питаннях розвитку співробітництва між державами, створення "Спільноти єдиної долі людства", а також обмінювалися подарунками.

Про це повідомила прес-служба самопроголошеного лідера Білорусі.

"Ми давно визначилися, що ми співпрацюватимемо, житимемо в дружбі з Китаєм. Як я вже сказав, цій дружбі понад 30 років. І з цього шляху ми жодного разу не звернули ні вліво, ні вправо", - заявив Лукашенко.

Напередодні зустрічі з китайським лідером самопроголошений білоруський президент, за його словами, "допитував своїх колег про те, що треба зробити, що не рухається" у контексті розвитку білорусько-китайської співпраці, щоб "сказати лідеру КНР про це".

"Ми не знайшли жодного питання, з якого не було б руху. Єдине питання, яке я хотів би з вами обговорити сьогодні, — це швидкість", — зазначив Лукашенко.

Окрім цього, він назвав зустріч із Сі в березні 2023 року "доленосною" та такою, що "задала динаміку на весь рік".

"З березня організовано понад 120 взаємних візитів. Це різні візити. І, що найбільше тішить, — це візити, які пов'язані з виробництвом, торговельно-економічними відносинами", — продовжив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі наголошував на багаторічному знайомстві з Сі та розповів, що вперше відвідав Китай ще в часи свого депутатства: "Білорусь була, є та буде надійним партнером для Китаю. Думаю, вже нікого в Китаї в цьому не треба переконувати. Все це було на моїх очах протягом останніх 30 років, і навіть більше...".

Лукашенко поділився з Сі своїм "висновком", що "Пояс і Шлях" ("Один пояс, один шлях" — китайська ініціатива щодо глобальної стратегії розвитку інфраструктури, прийнята 2013 року - ред.) — "вже не концепція сьогодні, а практика, що може бути реалізована".

"Найголовніше, що метою Ви визначили єдину долю людства. На відміну від західних країн, які намагаються розрубати все на частини, Ви поставили єдину мету для всіх. Хто може сперечатися з цим? Ніхто. Світ буде за це вдячний Великому Китаю", — сказав самопроголошений лідер Білорусі.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, зазначив, що попри "вплив різноманітних негативних факторів Білорусі під сильним керівництвом її президента вдалося зберегти соціальну гармонію та стабільність, здійснити економічне відновлення та зростання..."

Після перемовин сторони обмінялися подарунками. Лукашенко подарував Сі, зокрема, художні вироби, ексклюзивний набір шоколадних цукерок та кошик білоруських продуктів, сказавши: "Це продукти, схожі на ті, які ми поставляємо до Китаю. Але вже останні новинки".