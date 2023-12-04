Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який скоригував ракетні удари по Києву 31 грудня минулого року, зокрема по одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Підозрюваний також розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирщини.

"У результаті спецоперації співробітники СБУ викрили російського агента, встановили його місцезнаходження і затримали у власному помешканні у Києві", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що 40-річний мешканець столиці, який сповідував прокремлівські погляди, наприкінці минулого року оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни.

Під час перетину кордону з РФ він заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою.

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"Щоб підтвердити свою "відданість" окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. І вже за декілька днів загарбники здійснили по цій "локації" повітряну атаку", - йдеться у повідомленні.

Після цього представники ФСБ доправили свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань, а потім відправили його в Україну для збору розвідданих. Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до РФ.

"Для отримання розвідінформації на Житомирщині зловмисник "втемну" використовував своїх родичів, які там мешкали. А в столиці – самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом", - розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала російських агентів, які скоригували удар по Києву 21 вересня: перед обстрілом вони надіслали росіянам координати для обстрілу столиці.

Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства.