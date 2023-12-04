Новий міністр закордонних справ Великої Британії розпочне візит до Вашингтону в середу - лише за кілька днів після того, як попередив, що Росія "повернеться до нових завоювань", якщо президента Путіна "не зупинять в Україні".

Минулими вихідними британські ЗМІ оприлюднили заяву Кемерона, в якій він сказав, що світові необхідно усвідомити нову глобальну реальність і зрозуміти, що "немає сенсу сподіватися на якесь чарівне повернення того світу, який був раніше".

"Сили, які це формують — розпалювач війни в Кремлі, більш агресивний Китай, ісламістський екстремізм, який отруює молоді уми — ці речі не зникнуть за одну ніч", — сказав він.

Поїздка Кемерона до США дає ще один шанс "підтвердити міцність відносин Великої Британії з її найближчим стратегічним союзником", йдеться в заяві британського МЗС, оприлюдненому в неділю.

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Кемерон, який обіймав посаду прем'єр-міністра від Консервативної партії з 2010 по 2016 рік, був призначений головним дипломатом Британії 13 листопада, коли нинішній прем'єр-міністр Ріші Сунак змінив свою міністерську команду, повідомляє AFP.

Він має відвідати столицю США в середу, де зустрінеться з "ключовими членами адміністрації Байдена, зокрема з держсекретарем Ентоні Блінкеном, а також із членами Конгресу від Республіканської та Демократичної партій", повідомили в Британському МЗС.

За словами Кемерона, в центрі обговорення з американськими партнерами буде "підтримка України в її боротьбі з російською агресією та робота з деескалації напруженості на Близькому Сході".

Свою першу закордонну поїздку на новій посаді Кемерон здійснив до України лише за кілька днів після свого призначення.

Перебуваючи в Києві, він пообіцяв, що Лондон "продовжить надавати вам моральну, дипломатичну, економічну підтримку, але, перш за все, військову підтримку, яка вам потрібна... як би довго це не довелось робити".