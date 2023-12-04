У Сімферополі "дві милі дівчини" пригостили смаколиками 35 російських військовослужбовців, після чого 24 з них померли. Як повідомляє пропагандиський Telegram-канал "Кремлевская табакерка", дві диверсантки прийшли на контрольно-пропускний пункт (КПП) та представились місцевими мешканками.

Дві милі дівчини принесли сім пляшок горілки й закуски: рибу, ковбасу, хліб та сир. За словами охоронців, диверсантки сказали, шо "хочуть віддячити нашим хлопця за все, за те, що ті їх захищають". Після чого російські військовослужбовці не змогли відмовитися від пригощання, прийняли горілку та їжу й усі разом повечеряли. Після чого більшисть із них отруїлися. 

У спиртному й продуктах, які принесли диверсантки, були "величезні дози миш'яку", а в одній із пляшок виявлено стрихнін. Відомо, що 11 російських військовослужбовців госпіталізовано, а 24 вже померли.

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Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

За інформацією російських медіа, диверсанток виявити не вдалося, однак слідство триває.

Kyiv Post не може поки належним чином перевірити заяви російських медіа.

Партизанський рух "Кримські бойові чайки" 2 грудня розмістив інформацію про отруєння цих 20 росіян.

"Чудодійний миш'як та стрихнін смакували незабутньо. Можна аж вмерти від задоволення! Що власне й зробили 24 окупанти, а ще 11 було госпіталізовано", - написали "Кримські бойові" чайки в Telegram. 

"Працюємо далі та закликаємо всіх і кожного травити русню на півострові як тарганів".

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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