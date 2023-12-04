Президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною про постачання Києву бронетранспортерів. Про це повідомляється на сайті президента Болгарії.

Радев аргументував своє рішення тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі".

Крім того, болгарський президент зазначив, що не були враховані ні завдання воєнного часу, поставлені перед МВС, ні потреби поліції та сил безпеки країни.

Як додав президент Болгарії, надана Україні броньована транспортна техніка могла б бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків, зокрема у важкодоступних районах.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", – сказав він.