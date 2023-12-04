Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про співпрацю, спрямований на спільне просування ініціатив у сфері відновлюваної енергетики.

Угода, про яку повідомляється в офіційній заяві на сайті Міненерго України, була офіційно підписана в неділю під час конференції ООН зі зміни клімату COP28, яка проходила в Дубаї.

Від урядів своїх країн меморандум підписали заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук та віце-міністерка Міністерства навколишнього середовища Італії Ваннія Гава.

«Зелений перехід і розвиток відновлюваної енергетики визначено одним із ключових завдань енергетичної стратегії України до 2050 року, яку представив міністр енергетики Герман Галущенко», – сказала Гринчук.

«Поглиблення співпраці в цих сферах з нашими італійськими партнерами є важливим для України, і ми раді сьогодні укласти відповідний меморандум», – додала вона.

Основні положення документу включають співпрацю у сфері передачі технологій та розвитку потенціалу в секторах відновлюваної енергетики та енергоефективності.

Угода також передбачає обміні передовим досвідом і знаннями стосовно енергетичного переходу та інноваційних технологій, важливих для процесу декарбонізації, з особливим акцентом на розвитку водневої енергетики.