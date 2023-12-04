3 грудня фахівець у галузі зв’язку, радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") повідомив, що РФ оновила дрони-камікадзе типу Shahed-136 і почала оснащувати їх термобаричною бойовою частиною.

«Звичайно, ми досліджуємо всі збиті шахеди. І те, що іноді знаходимо, нас не дуже тішить. То нова система навігації, то модем GSM. Цього разу, схоже, новий вид боєкомплекту. Майже 40 кг термобаричного заряду з трьома підривниками», — написав "Флеш" у своєму Telegram-каналі.

За його словами, цей заряд може «вразити велику територію підстанцій чи складів».

«Це, можна сказати, аналог заряду «Солнцепьока» та «Буратино», — наголосив він.

Утім, наступного дня, 4 грудня, видання Defense Express із посиланням на власні джерела серед саперів, які досліджують та ліквідують бойові частини російського далекобійного озброєння, зазначило, що інформація щодо термобаричних бойових частин у цих ударних БПЛА Росії не підтвердилася.

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Проте, дрони з маркуванням «Герань-К» дійсно несуть нову бойову частину — осколково-фугасну.

Вона має вагу 40 кг, діаметр 31 см та вольфрамові уламкові елементи.

Ця бойова частина не розроблена спеціально для даного типу дронів, а взята з раніше розробленої авіаційної ракети, адже за масою та габаритами підходить до Shahed-136.

Видання Defense Express зазначило, що наразі є три умовні види Shahed-136, що використовують РФ.

Перший — «оригінальний» з Ірану з іранською бойовою частиною вагою 48,5 кг. Його маркують індексом «Герань-М».

Аналогічна бойова частина встановлюється й на дрони з маркуванням «Герань-Ы». Вони відрізняються лише встановленими на них російськими системами навігації.

Вже з літа 2023 року зʼявилися ударні БПЛА з маркуванням «Герань-К» з осколково-фугасною бойовою частиною. Такі дрони відрізняються від попередніх технологією виробництва та деталями.

«Водночас необхідно розуміти, що в РФ продовжується розвиток Shahed-ів, які стали для неї основним засобом далекобійного ураження. І тому поява нових видів бойових частин цих літако-снарядів цілком ймовірна», — йдеться у статті Defense Express.

Для розуміння потенційної небезпеки фахівці наголошують, що в разі використання термобаричних зарядів у Shahed-136 мова буде йти про ураження сотень квадратних чи кубічних метрів.

Точно визначити, які наслідки матиме удар таким модифікованим дроном, важко, оскільки багато чого залежить від виду бойової частини та компонентів.

Автори статті Defense Express навели порівняння з зарядом реактивного вогнемета «Шмель», який у понад 10 разів менший за 40-кілограмовий термобаричний заряд. З вагою в 3 кілограми заряд вогнемета уражає об'єм у 80 кубічних метрів у замкненому просторі, або 50 квадратів на відкритій місцевості.

Термобарична бойова частина, яку ще неправильно називають «вакуумною бомбою», в першу чергу ефективна для ураження закритих приміщень, зокрема житлових будинків, через надлишковий тиск у фронті ударної хвилі.

Таку бойову частину дійсно можна порівняти з важкою реактивною вогнеметною системою ТОС-1А «Солнцепьок», вага якої, за неофіційними даними, коливається від 30 до 90 кг, а вага деяких версій реактивних снарядів сягає від 173 до 217 кг.

Під час детонації термобаричного боєприпасу утворюється ударна хвиля, за якою починають рухатись елементи термобаричної суміші. Вона взаємодіє з повітрям, внаслідок чого утворюється «хмара» з температурою 2400-2600 °C. Ця хмара «живе» близько однієї секунди.

Окрім цього, «хмара» заповнює весь обʼєм навколо себе. Це унеможливлює використання виступів на місцевості для того, щоб сховатися. Така ударна хвиля уражає легені, органи слуху тощо.