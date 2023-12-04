Росіяни через великі втрати будують новий шпиталь у Севастополі. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

“Шпиталь будують у Севастополі. Він має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року, але він не вирішить проблему, адже втрати ворог набагато більше”, - повідомляють в ЦНС.

Також повідомляється, що російська армія і надал буде використовувати цивільну інфраструктуру й обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги.