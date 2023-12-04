Правоохоронці викрили зловмисників з Дніпра, які планували продати до Росії запчастини до винищувачів МіГ-29, раніше викрадених на одному з українських підприємств.

Про це інформує Служба безпеки України.

У спецслужбі уточнили, що фігуранти хотіли продати росіянам стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 мільйонів гривень.

За даними слідства, до цієї оборудки був причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав таке обладнання зі складу компанії-виробника. Згодом він передав військову продукцію знайомому підприємцю для "зберігання" і подальшого збуту.

Цей комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на своїй станції техобслуговування (СТО). Пізніше для реалізації запчастин він розмістив оголошення на спеціалізованому сайті.

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"Опублікованою "рекламою" зацікавилися представники військово-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора", - розповіли в СБУ.

У результаті співробітники української спецслужби заблокували продаж військового обладнання росіянам. Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта було вилучено 10 авіанасосів; 2 стартер-генератори та тисячу додаткових комплектуючих.

За фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). У СБУ додали, що наразі підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила, це авіаційне обладнання технічно справне для застосування у бойових умовах.

Суд вирішив передати відповідну продукцію для потреб українських військових, адже літаки МіГ-29 також використовують Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ РФ, який скоригував ракетні удари по Києву 31 грудня минулого року, зокрема по одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.