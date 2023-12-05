За повідомленням Генерального штабу 5 грудня, протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. 

«Загалом ворог завдав 8 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сотні населених пунктів опинилися під артилерійським вогнем», — йдеться в повідомленні. 

Також минулої доби РФ завдала авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 22 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 ворожих дронів та 1 керовану ракету Х-59.

В той же час, Сили оборони завдали ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. За інформацією від Генштабу, таких ударів було щонайменше десять. Також два удари завдано по зенітно-ракетних комплексах. 

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У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Сєверного Донецької області. 

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