У місті Феодосія в окупованому Криму приблизно о пʼятій ранку пролунала серія вибухів. 

Раніше близько третьої ночі вибухи було чутно в Керчі. 

Про це повідомляють місцеві Telegam-канали. 

Люди писали, що чули звуки, схожі на звуки ударних безпілотників та роботу по них сил протиповітряної оборони. 

Також місцеві жителі зазначили, що вибухів дуже багато, порівняно з останнім разом.

«На цей раз занадто багато вибухів, останній раз було максимум 5, а на цей раз всі 20-25 вибухів», — повідомив один із місцевих жителів.

Мешканці Криму вважають, що ударні БПЛА летіли в бік місцевої нафтобази «Морський нафтовий термінал».  

Своєю чергою, Міністерство оборони РФ, заявило, що станом на шосту ранку над акваторією Азовського моря та Криму загалом було збито 41 український безпілотник.

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За інформацією Telegram-каналу Baza, один безпілотник здетонував у повітрі, його уламки впали на територію нафтобази. Другий дрон упав за 70 м від одного з резервуарів. Постраждалих немає.

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