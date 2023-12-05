У місті Феодосія в окупованому Криму приблизно о пʼятій ранку пролунала серія вибухів.

Раніше близько третьої ночі вибухи було чутно в Керчі.

Про це повідомляють місцеві Telegam-канали.

Люди писали, що чули звуки, схожі на звуки ударних безпілотників та роботу по них сил протиповітряної оборони.

Також місцеві жителі зазначили, що вибухів дуже багато, порівняно з останнім разом.

«На цей раз занадто багато вибухів, останній раз було максимум 5, а на цей раз всі 20-25 вибухів», — повідомив один із місцевих жителів.

Мешканці Криму вважають, що ударні БПЛА летіли в бік місцевої нафтобази «Морський нафтовий термінал».

Своєю чергою, Міністерство оборони РФ, заявило, що станом на шосту ранку над акваторією Азовського моря та Криму загалом було збито 41 український безпілотник.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

За інформацією Telegram-каналу Baza, один безпілотник здетонував у повітрі, його уламки впали на територію нафтобази. Другий дрон упав за 70 м від одного з резервуарів. Постраждалих немає.