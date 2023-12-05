Додатковий пакет допомоги на 106 мільярдів доларів запропонований президентом Джо Байденом для України, Ізраїлю, країн Індо-Тихоокеанського регіону та для гуманітарних цілей в Газі. Перше процедурне голосування щодо нього призначив лідер сенатської більшості Чак Шумер.

Про це повідомило видання The Hill.

Голосування має відбутися пізніше цього тижня. За словами Шумера, його просування є необхідним, оскільки в України закінчуються ресурси, необхідні для боротьби проти РФ.

«Я закликаю кожного сенатора подумати, де ми знаходимося в цей історичний момент. Національна безпека Америки стоїть на кону в усьому світі – в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це може визначити траєкторію розвитку демократії на довгі роки. Ми переживаємо історичний момент», – заявив він у своєму виступі.

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Проте видання The Hill зазначає, що законопроєкт навряд чи подолає цю початкову перешкоду, оскільки республіканці заявили, що голосуватимуть проти його розгляду, якщо він не включатиме заходів щодо безпеки кордону США з Мексикою.

Сенатор Кріс Мерфі – головний переговірник від демократів – заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

«Республіканці хочуть, щоб ми проковтнули їхні найскладніші пропозиції, і не зацікавлені в тому, щоб сісти за стіл переговорів і вирішити це питання», — зауважив він.