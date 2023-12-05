У понеділок, 4 грудня, Україна заявила, що експортувала вже близько семи мільйонів тонн вантажів Чорним морем, незважаючи на блокаду Росії, що є більш ніж п’ятикратним збільшенням лише за місяць.

«200 суден вивезли 7 мільйонів тонн вантажу», - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції України в Telegram.

Серед цих вантажів було «майже п'ять мільйонів тонн української агропродукції».

У міністерстві зазначили, що наразі у трьох українських портах завантажується 31 судно, ще 30 суден прямують коридором в обох напрямках.

27 жовтня було заявлено, що з серпня Україна експортувала коридором 1,3 мільйона тонн вантажів, що свідчить про значне зростання обсягів перевезеного в листопаді.

Президент України Володимир Зеленський привітав це досягнення, написавши в мережі Х: «Наш зерновий коридор продовжує працювати, досягнутий показник у 7 мільйонів тонн».

Україна створила коридор Чорним морем до Босфору після того, як Росія відмовилася продовжити угоду, яка дозволяла Києву безпечно експортувати зерно на світові ринки.

Відтоді Росія погрожувала атакувати кораблі, які виходять із чорноморських портів України або прямують туди, а також завдавала ударів по цих портах, зокрема по об’єктах зернової інфраструктури, в серпні та вересні.

Київ заявив, що ця кампанія окупантів спрямована на блокування українського експорту, хоча Москва стверджувала, що вона б’є лише по військових цілях.

За Чорноморською зерновою угодою було експортовано майже 33 мільйони тонн українських продуктів харчування. Вихід Росії з угоди дуже занепокоїв залежні від українського експорту країни Африки, Південної Америки та Азії.