У четвер, 7 грудня президент Ірану Ібрагім Раїсі відвідає Росію з одноденним офіційним візитом, у ході якого візьме участь у двосторонніх перемовинах із російським колегою Владіміром Путіним.

Візит іранського лідера до Москви підтвердив прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков.

"Я можу підтвердити. 7 грудня відбудуться російсько-іранські переговори", - відповів він на запитання щодо майбутнього візиту Раїсі.

Сторони говоритимуть про зміцнення економічних та військових зв'язків між РФ та Іраном в умовах західних санкцій проти обох країн, повідомляє агенція Tasnim. Окрім цього, Путін та Раїсі зосередяться на регіональних та міжнародних питаннях, зокрема на ситуації в Секторі Гази.

Це буде другий візит іранського президента до Росії після свого вступу на посаду в серпні 2021 року. Лідер РФ востаннє відвідував Іран у липні 2022 року, а міністр закордонних справ Сергєй Лавров - у жовтні поточного.

Нагадаємо, у Білому домі попереджали, що Іран може надати Росії балістичні ракети малої дальності.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
1 годину тому
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
КиївПост
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
19 годин тому
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
TVP
Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео Війна в Україні
21 годину тому
Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео
Юлія Струк
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Україна заявила, що експортувала вже 7 мільйонів тонн вантажів Чорноморським коридором
Далі » "Путін може перемогти" – Білий дім виголосив загрозливе попередження щодо допомоги Україні