У четвер, 7 грудня президент Ірану Ібрагім Раїсі відвідає Росію з одноденним офіційним візитом, у ході якого візьме участь у двосторонніх перемовинах із російським колегою Владіміром Путіним.

Візит іранського лідера до Москви підтвердив прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков.

"Я можу підтвердити. 7 грудня відбудуться російсько-іранські переговори", - відповів він на запитання щодо майбутнього візиту Раїсі.

Сторони говоритимуть про зміцнення економічних та військових зв'язків між РФ та Іраном в умовах західних санкцій проти обох країн, повідомляє агенція Tasnim. Окрім цього, Путін та Раїсі зосередяться на регіональних та міжнародних питаннях, зокрема на ситуації в Секторі Гази.

Це буде другий візит іранського президента до Росії після свого вступу на посаду в серпні 2021 року. Лідер РФ востаннє відвідував Іран у липні 2022 року, а міністр закордонних справ Сергєй Лавров - у жовтні поточного.

Нагадаємо, у Білому домі попереджали, що Іран може надати Росії балістичні ракети малої дальності.